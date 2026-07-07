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Kaynak: İHA

Muğla’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum, dev yolcu gemilerini ağırlamaya devam ediyor. The Ritz Carlton şirketine ait Malta bayraklı "Ilma" adlı kruvaziyer gemisi, bu sezon ilçeye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. 242 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip olan lüks gemide, büyük bir kısmı Amerikalılardan oluşan 409 turist ile onlara hizmet veren 372 personel yer alıyor.

Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan yola çıkarak Bodrum’a ulaşan dev kruvaziyerin, gece saatlerinde Patmos Limanı’na doğru hareket edeceği öğrenildi.

Misafirlerine sunduğu yüksek kalite standartları ve konforla tanınan lüks yat, kişi başına düşen geniş alan miktarıyla sektörde öne çıkıyor. Gemide tamamı özel teraslı, ferah ve gün ışığını doğrudan alan 228 süit oda ile 5 farklı restoran hizmet veriyor.

Ayrıca kruvaziyerin arka bölümünde, yolcuların deniz manzarası eşliğinde açık havada yemek yiyebilecekleri ve su sporları aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri geniş yaşam alanları mevcut.