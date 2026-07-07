Yurdum insanı öyle her lidere güvenmiyor!

Samimi…

Dürüst…

Yüzü gülen…

Mücadeleci…

Yılmayan…

Kararlı…

Tuttuğunu koparan…

Akıllı ve cesur insanı seviyor ve ona güveniyor.

Hele bir de mağdur edilmişse kolay kolay vazgeçmiyor.

Üstelik sevdiğini de yüreğinin en has yerine koyuyor!

*

Velhasıl bütün bunlar yürekle…

Azimle…

Sabırla…

Metanetle…

Gözlemle…

Beklemeyi bilmeyle…

Ama asla verilmesi gereken mücadeleyi bırakmamayla oluyor.

*

Ecevit’te de öyle olmadı mı?

Özal’da… dünkü Erdoğan da?

Şimdi de Özgür Özel öyle değil mi?

*

Neden?

Çünkü, partisini, yol arkadaşlarını sahipsiz bırakmamak için kendisine yapılan her tür baskıya rağmen, yine de yolundan dönmeyip bildiğini yapıyor ya, o da bana Pir Sultan Abdal’ın “Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan” şiirini hatırlatıyor.

*

Hani Pir Sultan Abdal bir dörtlüğünde:

“Kadılar müftüler fetva yazarsa!

İşte kemend, işte boynum asarsa!

İşte hançer, işte kellem keserse!

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan” diyordu ya, bugün de sanki CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı aynısını söylüyor.

*

Mahkemeler, Özel’in Genel Başkanlığını yaptığı partiye kayyum atadı.

Partisine giremedi.

Erdoğan’a karşı bir kere bile seçim kazanamayan Kayyum Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’la birlikte iş birliği içinde olduğu iddiaları havada uçuşurken, diğer taraftan Özgür Özel, çareyi millette aramış ve 19 Mart 2025’te Saraçhanede ilk mitingini yapmış, bugün ise miting sayısı yüzü çoktan geçmiştir.

Kendisinin, neler yapmak istediğini mitinglerinde millete anlatırken, herkesi şaşkına çeviren müthiş bir efor…

Olağanüstü bir inanç ve mücadele sergileyerek, milletin gönlüne girmeyi başarmıştır.

*

Sayın Özel, son günlerde mücadele şeklini değiştirmiş, milletle yüzyüze, el ele temas kurmuş, ziyaretler gerçekleştirmeye başlamış, gittiği her yerde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılanır olmuştur.

*

Çünkü o, en son âna kadar partisini bırakmayışı…

Birlikte yürüdüklerinden, inandıklarından hiç vazgeçmeyişi…

Hiç yorulmayışı…

Pes etmeyişi…

Kararlı duruşu…

Ve güven veren bir iradeyle milletin karşısına çıkmış oluşu nedeniyle sonunda bu adamı bu millet yalnız bırakmayacağa benziyor.

*

Millet:

“Bu zamana kadar onca insanı denedik, bugünkü iktidar 25 yıldır başımızda.

İktidarları döneminde var olanlarımız satılmış…

Ağlamayan…

Dertlenmeyen…

Sıkıntı çekmeyen -küçücük bir kesimin dışında- hiçbir kesim yok.

Geldiğimiz noktada ise muhannete muhtaç durumdayız.” demiyor mu?

Diyor.

Özgür Özel ise bugün, her türlü baskıya rağmen millet için…

Demokrasi için…

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN kurduğu bu devlete sahip çıkmak için var gücüyle çalışıyor.

*

Peki bu işin sonu ne olur?

Sandık olursa millet tercihini yapar.

“Bir de bu adamı deneyelim” deyiverir.

*

Hele bir sandık gelsin bakalım.

Sandıkta iktidar değişirse, hiçbir şey bugünden daha kötü olamaz.

Bence öyle!

*

Görelim bakalım millet neyleyecek!