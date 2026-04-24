"Çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin davasında ikinci duruşma tamamlandı. Görele 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen celsede, aralarında sanığın eşinin de bulunduğu toplam sekiz tanık ifade verdi.

KARAR İÇİN 30 NİSAN İŞARET EDİLDİ

Mahkeme heyeti; mağdur avukatlarının tanık beyanlarına karşı hazırlık yapması ve Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunması için ek süre tanınmasına hükmetti. Bir sonraki duruşma tarihi olarak 30 Nisan belirlendi.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ DEVAM EDİYOR

İlk duruşmada tahliye edilen Hasbi Dede hakkındaki adli kontrol şartlarının devamına karar verildi. Duruşma sonrası açıklama yapan mağdur vekili Avukat Sena Nur Sarıal, sürecin titizlikle takip edildiğini ve tedbirlerin uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

Hasbi Dede, yürütülen soruşturma kapsamında 10 Şubat 2026'da tutuklanmış, iki gün sonra ise görevinden uzaklaştırılmıştı. İlk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Dede’nin davasında, önümüzdeki celsede savcılığın mütalaasını sunması bekleniyor.