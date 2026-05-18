Giresun / Hüseyin Kıdık / Yeniçağ



Giresun İl Jandarma Komutanlığı ve Görele İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.

Görele merkezli olarak Giresun, İstanbul, Edirne ve Samsun’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin vatandaşları çeşitli yöntemlerle mağdur ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi. Operasyon kapsamında 15 cep telefonu, 14 SIM kart, 30 banka kartı, harddisk, USB bellek, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi dijital materyallerin yanı sıra ruhsatsız av tüfeği ve tabanca, satın alma belgesi bulunmayan kurusıkı tabanca ile 73 adet 9 milimetre çapında fişek bulundu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanan şahısların Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildiği öğrenildi.