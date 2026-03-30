"Taciz" iddiası sonrası görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yürütülen soruşturmanın müştekisi olan ve hafta sonu trafik kazası geçiren 16 yaşındaki kız çocuğundan acı haber geldi. Geçirdiği trafik kazasının ardından ağır yaralanan genç kız, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

TRAFİK KAZASI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, 28 Mart Cumartesi gecesi Görele sahil yolunda meydana gelen kazada, yarış halinde oldukları iddia edilen araçlardan birinin çarpması sonucu ağır yaralanan T.T, ilk olarak Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen genç kızın beyin ölümü gerçekleşti ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazaya karışan ve olay sırasında alkollü olduğu öne sürülen sürücü Adem Hasbaş gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından sürücünün tutuklandığı öğrenildi.

"TACİZ" DAVASININ MAĞDURUYDU

Hayatını kaybeden T.T’nin, görevden uzaklaştırılan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında açılan "taciz" davasında mağdur olarak yer aldığı belirtildi.

ŞÜPHELER ARAŞTIRILIYOR

Genç kızın vefatı kamuoyunda derin üzüntü yaratırken, kazanın oluş şekline ilişkin bazı iddialar da gündeme geldi. Kazaya karışan sürücü Adem Hasbaş’ın Görele’de “Ziyade Restoran”da çalıştığı, işletme sahibi Osman Akkoyun’un ise Hasbi Dede’nin eski eniştesi olduğu ileri sürüldü.