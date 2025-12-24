Nova Productions ve Kadıköy Eğitim Sahnesi tarafından sahneye hazırlanan oyun, 17 Aralık’ta Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde gerçekleşen prömiyer ile seyirciyle buluştu.

Yer aldığı tiyatro oyunlarında, oyunculuğu ile dikkat çeken isim Utku Çetin, sahnede adeta Sabahattin Ali’nin ruhuna bürünerek etkileyici bir performans gösteriyor. Oyunun rejisini üstlenen Batuhan Baygın, böylesine derin bir hayatı büyüleyici bir anlatıma dönüştürerek seyirciye unutamayacakları bir oyun izlemeyi vadediyor.

Sahnede Sabahattin Ali, çocukluk günlerinden son anlarına kadar yaşadıklarını tekrar gözden geçiriyor. Ailesi, aşkları, yazdıkları ve yasaklanmalarıyla kısacası tüm hayatı, bütün çarpıcılığıyla seyirci ile buluşuyor. Günümüzden de kendimize yakınlık kuracağımız, bu sahnede yaşananlar, aynı zamanda bugünün de meselesi diyeceğimiz bir eser.

Sabahattin Ali’nin kendi kalemiyle, bir serüven olan hayatını alçak gönüllülükle ifade ettiği gibi:

“Hayatta fevkalade hiçbir hadise yoktur. Her şey birbirinin aynısıdır.”

Bir ömrün tüm izleri; tüm gerçekliğiyle seyirciyi derinden etkileyen bir yolculuğa dönüşüyor. Sabahattin Ali hakkında belki de bildiğimizi düşündüğümüz ama aslında hayatının ne kadar azına şahit olduğumuzu anlayacağımız, bunlara şahit olurken hem eğlenip hem de belki göz yaşlarımıza hâkim olamayacağımız sürükleyici bir tek kişilik performans.

Barbaros Uzunöner’in yazdığı 'Görecek Günler Var Daha'nın reji koltuğunda Batuhan Baygın oturmakta. Oyunun dramaturjisini Özlem Dilan Atakul üstlenmekte. Dekor ve Kukla Tasarımı Efe Arslan’a, Kostüm Tasarımı Neşe Hatun’a, Işık Tasarımı Bora Ediz’e, Müzik Tasarımı Umut Mert Dabager’e, Afiş Tasarımı Adem Sanin’e ait olan oyunun Reji Asistanı Selen Genel’dir.

Oyun 17 Aralık’taki prömiyerin ardından

İstanbul’da;

18 Aralık 2025 Perşembe saat 20:30’da Akatlar Kültür Merkezi’nde,

24 Aralık 2025 Çarşamba saat 20:30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde,

İzmir’de;

15 Ocak 2026 Perşembe saat 20:30’da İzmir Konak Ege Üni. A.K.M. Yunus Emre Salonu’nda sahnelenecektir.