İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 402 kişinin yargılandığı ve 105 sanığın tutuklu bulunduğu dava, 9 Mart Pazartesi günü başlıyor. Türkiye’nin en geniş kapsamlı yargı süreçlerinden biri olarak gösterilen davada, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok isim hakkında çeşitli suçlamalar bulunuyor.

Çok sayıda ihale dosyasının inceleneceği yargılamada yüzlerce sanık hakim karşısına çıkacak. Soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı bazı iştiraklerde gerçekleştirildiği iddia edilen yolsuzluk iddiaları üzerine 2024 yılında başlatıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, kamu zararına dolandırıcılık ve vergi mevzuatına aykırı işlemler gibi çeşitli suçlamalar yer aldı.

Soruşturmanın başlatılmasının ardından 19 Mart 2025’te Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu ilk gözaltı dalgası gerçekleştirildi. Toplam 402 şüphelinin yer aldığı dosya kapsamında şimdiye kadar en az yedi ayrı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, aralarında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.

İddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında toplamda 2400 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Savcılık, İmamoğlu’nun mali suçlar yoluyla haksız kazanç elde ettiği ve siyasi olarak CHP üzerinde etkisini artırdığı yönünde iddialar ortaya koyuyor. Dosyada ayrıca “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” ifadesi kullanılırken, söz konusu faaliyetlerin İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine kadar uzandığı öne sürülüyor.

İddianamede ayrıca, CHP içinde cumhurbaşkanlığı adaylığına uzanan siyasi sürecin de suçlamalara dayanak gibi gösterildiği dikkat çekiyor. Belgede yer alan fotoğraflardan birinin, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultaya ait olması da bu tartışmaları güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

Öte yandan, henüz herhangi bir operasyon düzenlenmemiş bazı belediyelerin de dosyada isimlerinin geçmesi, soruşturma kapsamındaki operasyonların ilerleyen dönemde genişleyebileceği yönünde değerlendirmelere yol açtı.

Savcılığın kurguladığı örgüt şemasında ise örgüt lideri olarak Ekrem İmamoğlu gösteriliyor. İddianamede altı kişinin “örgüt yöneticisi” olduğu iddia ediliyor. Bu isimler Fatih Keleş, Murat Ongun, Adem Soytekin, Murat Gülibrahimoğlu, Ertan Yıldız ve Hüseyin Gün olarak sıralanıyor.

DOSYADAKİ BİTMEYEN TARTIŞMA: GİZLİ TANIK İFADELERİ

Dava dosyasında sanıklar hakkında 143 ayrı eylem kapsamında; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve malvarlığını aklama gibi çeşitli suçlamalar yöneltiliyor.

İddianamenin en fazla tartışma yaratan bölümlerinden biri ise tanık ve özellikle gizli tanık ifadeleri oldu. CHP’li siyasetçiler ve sanıkların avukatları, soruşturmanın büyük ölçüde gizli tanık anlatımlarına dayandırıldığını savunarak dosyayı bu yönüyle eleştiriyor.

İddianame metninde yer alan dil de tartışma konusu oldu. Metinde 564 kez “duydum”, 969 kez “hatırladığım kadarıyla” ve 691 kez de dolaylı anlatım içeren “-mış/-miş” şeklinde ifadelerin geçtiği belirtiliyor.

"AHTAPOTUN KOLLARI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın soruşturmayla ilgili kullandığı “ahtapotun kolları” ifadesi de iddianamede aynı şekilde yer aldı. Bu durum, dava dosyasının siyasi nitelik taşıdığı yönündeki eleştirilerin artmasına neden oldu.

Dosyada, birçok İBB bürokratı ve belediye yöneticisinin Ekrem İmamoğlu ve diğer yöneticilerle aynı konumda HTS kayıtlarına sahip olması da delil olarak gösteriliyor. Ancak söz konusu konumların büyük bölümünün belediyeye ait çalışma alanları olduğu belirtiliyor. Sanık tarafı bunun görev gereği doğal bir durum olduğunu savunuyor. Hatta İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu hakkında dahi benzer gerekçelerle suçlama yöneltildiği ifade ediliyor.

Soruşturmanın önemli başlıklarından biri de İBB iştiraklerinden Medya A.Ş. üzerinden yapılan ihaleler. Reklam panolarının belirli şirketlere verildiği, bu süreçte kamu zararına yol açıldığı ve “ecrimisil” adı altında para toplandığı iddia ediliyor.

İddianamede, kamu ihalelerinde kullanılan 21/B yöntemi de kamu zararına yol açan bir uygulama olarak değerlendiriliyor. CHP’li yetkililer ise bu yöntemin geçmişte ve halen birçok AKP’li belediye ile bakanlık tarafından da yaygın şekilde kullanıldığını vurguluyor.

Soruşturmanın 2019 öncesine uzanmaması da eleştirilen bir başka nokta. Çünkü dosyada adı geçen şirketlerin önemli bir bölümünün, AKP döneminde de belediyeden ihale aldığı ve çeşitli projelerde yer aldığı belirtiliyor.

160 MİLYAR "ZARAR" İDDİASI

Dosyada bahsedilen kamu zararının önemli bir kısmı, bir maden sahasına kaçak hafriyat döküldüğü iddiasına dayanıyor. Savcılık, iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketi üzerinden bu süreçte Ekrem İmamoğlu’na kazanç sağlandığını öne sürüyor.

Öte yandan “160 milyar liralık kamu zararı” iddiası da tartışma konusu oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı MAPEG’in, bölgede heyelan riski bulunduğu gerekçesiyle döküme onay verdiğinin ortaya çıktığı belirtiliyor.

Ayrıca hafriyat dökümünden İstanbul Valiliği’nin yüzde 10 pay aldığı, İBB ile valilik arasında bu konuda bir protokol bulunduğu ve döküm yapılacak alanlara karar veren kurumun yine MAPEG olduğu ifade ediliyor. Buna rağmen dosyada karar verici kurumun yalnızca İBB gibi gösterildiği yönünde eleştiriler dile getiriliyor.

BAĞIŞLAR VE RÜŞVET SUÇLAMALARI

İddianamede, bazı bağış ve sosyal yardım işlemleri de rüşvet suçlaması kapsamında değerlendiriliyor. Market kartı alan veya bağış yapan bazı kişiler de bu kapsamda yargılananlar arasında yer alıyor.

Örneğin Şişli’de faaliyet gösteren Taş Yapı’nın sahibi, kendisinden rüşvet istendiğini ve bunu kabul etmediği için cezai işlem uygulandığını iddia ediyor. Bu iddialar kapsamında Resul Emrah Şahan tutuklandı. Ancak belediye yönetimi, ilgili yazışmaları mahkemeye sunarak işlemin rutin bir denetim sonucu uygulanan ceza olduğunu ve projede usulsüzlük tespit edildiği için yaptırım uygulandığını savunuyor.

Benzer şekilde bir kreş bağışı da dosyada rüşvet talebi olarak yer aldı. Söz konusu bağışın, bir iş insanının belediyenin talebi doğrultusunda yapmak zorunda kaldığını ileri sürdüğü belirtiliyor.

Öte yandan daha önce hakkında soruşturma yürütülen ve takipsizlik kararı verilen Murat Çalık da benzer bir ihale dosyası nedeniyle yeniden yargılanan isimler arasında bulunuyor.