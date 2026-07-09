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Kaynak: İHA

Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gördes çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. (20) yönetimindeki 06 AH 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ancak kısa süreli şok yaşayan sürücüye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Kontrol amacıyla Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.C., yapılan muayenesinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.