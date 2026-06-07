Yeniçağ Gazetesi
07 Haziran 2026 Pazar
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Anasayfa Teknoloji Google’ın Meet özelliği artık araçlarda: Arayüzü çok basit

Google’ın Meet özelliği artık araçlarda: Arayüzü çok basit

Google’ın Meet özelliği artık araçlarda da kullanılacak. Söz konusu özellik Andrid Auto’da tüm kullanıcılara sunuldu. Google Meet’in araçlardaki versiyonunun arayüzü oldukça basit şekilde tasarlandı.

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Google’ın Meet özelliği artık araçlarda: Arayüzü çok basit - Resim: 1

Google, Meet'i Android Auto'daki tüm kullanıcılara sunmaya başladı. Bu, araç kullanırken Google Meet'te planlanmış görüşmelere katılabileceğiniz anlamına geliyor.

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Google’ın Meet özelliği artık araçlarda: Arayüzü çok basit - Resim: 2

Güvenlik açısından uygulama, dikkatinizi dağıtmadan görüşme yapmanıza olanak tanıyan basitleştirilmiş bir arayüz sunuyor.

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Google’ın Meet özelliği artık araçlarda: Arayüzü çok basit - Resim: 3

Android Auto'da Google Meet yalnızca sesli aramaları destekliyor. Görüntülü aramalar devre dışı ve toplantı sırasında telefonun kamerası kapalı kalıyor. Bu, dikkat dağıtıcı unsurları azaltmaya ve sürüşü daha güvenli hale getirmeye yardımcı oluyor.

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Google’ın Meet özelliği artık araçlarda: Arayüzü çok basit - Resim: 4

Android Auto ekranında Meet uygulamasını açtığınızda o gün için planlanmış toplantıları görebiliyorsunuz. Tek bir dokunuşla toplantıya katılabiliyorsunuz. Ön arama ekranı veya ek kurulum yok.

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Google’ın Meet özelliği artık araçlarda: Arayüzü çok basit - Resim: 5

Arayüz çok basit. Kendinizi sessize alabiliyor veya sesinizi açabiliyor ve istediğiniz zaman toplantıdan çıkabiliyorsunuz. Ancak, araçtan yeni bir Meet araması başlatamıyorsunuz. Sadece planlanmış toplantılara katılabiliyor ya da gelen Meet aramalarını yanıtlayabiliyorsunuz.

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Google’ın Meet özelliği artık araçlarda: Arayüzü çok basit - Resim: 6

Google, güvenliği artırmak için bazı özellikleri de kaldırmış. El Kaldırma, Anketler ve Soru-Cevap gibi seçenekler, Android Auto'daki Meet’te devre dışı bırakılmış.

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Google’ın Meet özelliği artık araçlarda: Arayüzü çok basit - Resim: 7

Yalnız, "On-the-Go" modu adı verilen kullanışlı bir özellik eklenmiş. Araçta bir Meet araması başladığında, bağlı Android telefon otomatik olarak Hareket Halinde moduna geçiyor.

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Google’ın Meet özelliği artık araçlarda: Arayüzü çok basit - Resim: 8

Android Auto'daki Google Meet, iş profili hesaplarını tam olarak desteklemiyor. Kullanıcılar aktif iş aramalarını görebiliyor ancak bu hesaplardan planlanmış toplantıları veya arama geçmişini görüntüleyemiyor.

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Google’ın Meet özelliği artık araçlarda: Arayüzü çok basit - Resim: 9

Google, Android Auto'daki Google Meet ile sürücülerin seyahat halindeyken önemli toplantılara katılmasını daha kolay ve güvenli hale getiriyor.

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Kaynak: Haber Merkezi
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