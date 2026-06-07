Google’ın Meet özelliği artık araçlarda: Arayüzü çok basit

Arayüz çok basit. Kendinizi sessize alabiliyor veya sesinizi açabiliyor ve istediğiniz zaman toplantıdan çıkabiliyorsunuz. Ancak, araçtan yeni bir Meet araması başlatamıyorsunuz. Sadece planlanmış toplantılara katılabiliyor ya da gelen Meet aramalarını yanıtlayabiliyorsunuz.