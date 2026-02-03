ABD ile Çin arasındaki ekonomik gerişim devam ediyor. Trump, yönetimi, Çin’e yönelik yüksek kapasiteli yapay zeka çiplerinin satışını yasaklarken bir süre sonra bu kararında gevşemeye gitti.

İki ülke arasında teknoloji rekabeti kıyasıya devam ederken zaman zaman bazı casusluk faaliyetleri ortaya çıkmıştı. Bunun son öğreğinde ABD’nin teknoloji devinin eski bir çalışanı suçlu bulundu. Bir dönem Google mühendislik yapan Linwei Ding’in dev şirketin yapay zeka ile ilgili ticari sırlarının yer aldığı binlerce sayfalık bilgileri iki Çinli teknoloji şirketine sattığı ortaya çıktı.

Ding’in Google’da Mayıs 2022 ile Nisan 2023 tarihleri ​​arasında çalıştığı dönemde yaklaşık 2 bin sayfa materyali kendi Google Claud hesabına yüklediği tespit edildi.

ABD Adalet Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Ding, Ding 2023'ün başlarında Çin'de yapay zeka ve makine öğrenimine odaklanan kendi teknoloji şirketini kurma sürecindeydi ve şirketin CEO'su olarak görev yapıyordu. Bakanlık, "Ding, potansiyel yatırımcılara yaptığı çeşitli açıklamalarda, Google'ın teknolojisini kopyalayıp değiştirerek bir yapay zeka süper bilgisayarı kurabileceğini iddia etti” ifadelerini kullandı.

JÜRİ SUÇLU BULDU

Ding hakkında ilk suçlamalar 2024 yılının mart ayında ortaya çıkmıştı. Sonrasında geçen yıl yargılandığı dava ile ilgili iddianame düzenlendi. San Francisco’da açılan davada jüri Ding’i yedi ekonomik casusluk ve yedi ticari sır hırsızlığından suçlu buldu.

Mahkeme henüz Ding’e verilecek hapis cezasını açıklamadı. Ancak Ding’in ticari sır hırsızlığı suçunun her bir maddesi için en fazla 10 yıl, ekonomik casusluk suçunun her bir maddesi için ise en fazla 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

ABD Başsavcısı Craig Missakian karar sonrası yaptığı açıklamada Silikon Vadisi’nin yapay zeka dönüşümüne öncülük ettiğini belirterek jürinin bu değerli teknolojinin çalınmasının cezasız kalmayacağına dair net bir mesaj verdiğini söyledi.

Google'ın düzenleyici işlerden sorumlu başkan yardımcısı Lee-Anne Mulholland ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Adaletin yerini bulmasını sağlayan ve ticari sırların çalınmasının ciddi sonuçları olduğunu açıkça gösteren jüriye minnettarız" dedi.

UZMANLAR UYARILAR YAPIYORDU

İstihbarat ve savunma yetkilileri uzun zamandır Pekin ve diğerlerinin ABD fikri mülkiyetini ele geçirme ve yapay zekayı Amerikan çıkarlarına karşı kullanma çabalarının arttığı konusunda uyarıda bulunuyorlardı.

Öte yandan ABD ve Çin arasında yapay zeka alanında hakimiyet kurma rekabeti kızıştıkça, daha önce yarı iletken geliştiricilerinde olduğu gibi benzer vakaların olabileceğinin altı çiziliyor.