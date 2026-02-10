AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Google'ın New York merkezli bulut güvenlik platformu Wiz'in tamamını satın almasının Birlik kurallarına uygun bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Google'ın Wiz'i satın almasının Avrupa Ekonomik Alanı'nda herhangi bir rekabet endişesi yaratmayacağı sonucuna varıldığının altı çizildi.

"32 MİLYAR DOLAR KARŞILIĞINDA SATIN ALMADA ANLAŞMAYA VARILDI"

Google, 2025 yılının Mart ayında bulut güvenlik platformu Wiz'i 32 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Bu satın almayla beraber Google, siber güvenlik ve bulut bilişim sektöründeki faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Avrupa ülkelerinde de faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşme ve satın almalarını denetlemek, AB Komisyonunun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendirme altına alıyor. Rekabete aykırı durumların belirlenmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.