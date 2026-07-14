Google’ın başı belada: Flaş karar soruşturmaya yol açtı

İsviçre Rekabet Komisyonu, Google’ın bu yeni politikasının yalnızca arama motoru pazarını değil, çok daha geniş bir çerçevede diğer dijital hizmet sağlayıcılarını da olumsuz etkileyebileceğini öngörüyor. Komisyon, İsviçre'deki kullanıcılar ile Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) yer alan kullanıcılar arasında bu tür bir farklılık yaratılmasının adil olmayan bir zemin hazırladığını savunuyor.