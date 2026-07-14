İsviçre’de teknoloji devi Google hakkında, Android işletim sistemindeki varsayılan arama motoru uygulaması hakkındaki kararları nedeniyle yasal bir inceleme başlatıldı. İsviçre Rekabet Komisyonu (COMCO), şirketin yeni Android cihazların kurulum aşamasında kullanıcılara sunduğu "seçim ekranı" opsiyonunu kaldırma kararını mercek altına aldı.
Google’ın başı belada: Flaş karar soruşturmaya yol açtı
İsviçre Rekabet Komisyonu, Google’ın yeni Android telefonlardan "seçim ekranı" özelliğini kaldırması üzerine ön soruşturma başlattı. Düzenleyici kurum, varsayılan arama motoru tercihini doğrudan etkileyen bu adımın pazardaki adil rekabete zarar verebileceğinden endişe ediyor.Kaynak: Haber Merkezi
Söz konusu özellik, kullanıcıların yeni bir Android akıllı telefon satın aldıklarında cihazı ilk kez kurarken tercih etmek istedikleri arama motorunu serbestçe belirlemelerine olanak tanıyordu.
Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Google'ın bu seçim ekranını İsviçre özelinde devre dışı bıraktığı, buna karşın Avrupa'daki pek çok ülkede uygulamanın aktif olarak kullanılmaya devam ettiği aktarıldı. Alınan bu kararla birlikte İsviçre'deki yeni Android telefonlarda Google Arama, doğrudan varsayılan seçenek konumuna geliyor.
Dijital platformlardaki hazır ve varsayılan ayarların kullanıcı davranışları üzerinde belirleyici rol oynadığını vurgulayan düzenleyici kurum, ilk kurulum esnasında farklı bir alternatifle karşılaşmayan tüketicilerin doğrudan Google'a yönleneceğine dikkat çekiyor. Bu durumun, rakip arama motorlarının pazardaki görünürlüğünü azaltarak yeni kullanıcılara ulaşmasını zorlaştıracağı belirtiliyor.
İsviçre Rekabet Komisyonu, Google’ın bu yeni politikasının yalnızca arama motoru pazarını değil, çok daha geniş bir çerçevede diğer dijital hizmet sağlayıcılarını da olumsuz etkileyebileceğini öngörüyor. Komisyon, İsviçre'deki kullanıcılar ile Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) yer alan kullanıcılar arasında bu tür bir farklılık yaratılmasının adil olmayan bir zemin hazırladığını savunuyor.
Başlatılan ön soruşturma kapsamında, Google’ın bu hamlesinin İsviçre Kartel Yasası kurallarını ihlal edip etmediği detaylıca değerlendirilecek. Yapılan açıklamada, ön soruşturmanın doğrudan bir kural ihlali anlamına gelmediği, ancak elde edilecek bulguların yeterli görülmesi durumunda konunun kapsamlı bir ana soruşturmaya dönüştürülebileceği ifade edildi.
İnternet analiz platformu Statcounter verilerine göre Google, İsviçre genelindeki arama motoru pazarının yaklaşık yüzde 82'lik büyük bir bölümünü elinde bulunduruyor. Bu yüksek pazar hakimiyeti sebebiyle, cihaz kurulumlarında kullanıcılara sunulan varsayılan seçeneklerin rakip firmaların büyüme potansiyelleri üzerinde hayati bir etkisi bulunuyor.
Soruşturma kararına ilişkin açıklamada bulunan Google yetkilileri ise durumdan haberdar olduklarını ve İsviçre Rekabet Komisyonu’nun yönelteceği tüm soruları yanıtlamak üzere kurumla tam bir iş birliği içerisinde hareket edeceklerini taahhüt etti.