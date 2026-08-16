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Google’ın çatı şirketi Alphabet’in 2015 yılında SpaceX’e gerçekleştirdiği 900 milyon dolarlık erken dönem yatırımı, uzay şirketinin halka arzıyla birlikte tarihi bir değer artışına imza attı. 10 yılda değerini yaklaşık 100 katına çıkaran yatırım, 30 Haziran itibarıyla 94,2 milyar dolar seviyesini gördü.

Reuters tarafından yapılan analize göre Alphabet, SpaceX’in haziran ayında gerçekleşen 86 milyar dolarlık dev halka arzının ardından şirketin açık ara en büyük kurumsal yatırımcısı konumuna yerleşti. 30 Haziran itibarıyla elinde 551,2 milyon adet SpaceX hissesi bulunduran Alphabet'in bu payı, hisse başı fiyatın 170,86 dolara ulaşmasıyla zirveyi gördü. Halka arz sonrası yaşanan piyasa dalgalanmalarıyla birlikte hisse fiyatlarında geri çekilme yaşansa da Alphabet’in elindeki hisselerin güncel değerinin 81,8 milyar dolar seviyesinde seyrettiği bildirildi.

EN BÜYÜK KURUMSAL YATIRIMCILAR LİSTESİ

SpaceX’in hissedar yapısına bakıldığında Alphabet’i 171,8 milyon hisse ile Gigafund Management takip ediyor. Şirketin diğer öne çıkan büyük kurumsal yatırımcıları arasında ise Baillie Gifford, BlackRock ve Ontario Teachers' Pension Plan yer alıyor.