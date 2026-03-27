Google’dan yapay zeka kullanıcılarını rahatlatacak özellik: Bugün yayınlandı

Yapay zeka yarışında ChatGPT, ilk olmanın avantajıyla kullanıcıları elinde tutuyordu. Rakipler kıyaslama testlerinde ve özelliklerde yetişmiş olsa da insanlar eski sohbet geçmişlerini kaybetmemek için aynı platformda kalmayı tercih ediyordu. Google’ın bu hafta başlarında üzerinde çalıştığı fark edilen ve bu engeli ortadan kaldıran resmi araç, bugün yayınlanan bir blog yazısıyla tüm bireysel Gemini kullanıcıları için duyuruldu.