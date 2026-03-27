Google, ChatGPT veya Claude gibi rakip yapay zeka hizmetlerini kullananların işini kolaylaştıracak yeni bir veri içe aktarma aracı duyurdu. Kullanıcılar artık sohbet geçmişlerini ve hafıza verilerini dışa aktararak kolayca Gemini hesaplarına yükleyebilecek. Böylece platform değiştirmek isteyenler sıfırdan başlamak zorunda kalmayacak.
Google’dan yapay zeka kullanıcılarını rahatlatacak özellik: Bugün yayınlandı
Google’ın bugün yayınladığı son güncelleme, Gemini ve ChatGPT gibi birden fazla yapay zeka kullananları oldukça rahatlatacak. Söz konusu güncelleme ile yapay zekadaki sohbet geçmişleri başka bir uygulamaya rahatça yüklenebilecek.
Yapay zeka yarışında ChatGPT, ilk olmanın avantajıyla kullanıcıları elinde tutuyordu. Rakipler kıyaslama testlerinde ve özelliklerde yetişmiş olsa da insanlar eski sohbet geçmişlerini kaybetmemek için aynı platformda kalmayı tercih ediyordu. Google’ın bu hafta başlarında üzerinde çalıştığı fark edilen ve bu engeli ortadan kaldıran resmi araç, bugün yayınlanan bir blog yazısıyla tüm bireysel Gemini kullanıcıları için duyuruldu.
ShiftDelete’de yer alan habere göre, yeni araç diğer botlarla doğrudan bağlantı kurmuyor. Kullanıcıların verilerini manuel olarak dışa aktarması ve ardından Gemini’a yüklemesi gerekiyor. Bu özelliğe uygulamadaki “Ayarlar ve yardım” menüsü altındaki “Gemini’a hafıza aktar” seçeneğinden ulaşılabiliyor.
Hafıza bilgilerini aktarmak için diğer bota kayıtlı hafızasını detaylıca dökmesini isteyen örnek bir komut yazmanız gerekiyor.
Botun verdiği yanıtı kopyalayıp Gemini uygulamasındaki alana yapıştırıyor ve “Hafıza ekle” butonuna basıyorsunuz. Ardından açılan yeni sohbet penceresinde Gemini, verilerin Google hesabınıza kaydedildiğini ve gelecekte hatırlanacağını onaylıyor.
Google bu güncellemeyle birlikte “Geçmiş sohbetler” özelliğinin adını “Hafıza” olarak değiştirdiğini duyurdu. Yeni isim, sohbet geçmişi ve hafızanın birleşmesini temsil ediyor ve önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm kullanıcılara yansımaya başlayacak.
Tüm sohbet geçmişinizi aktarmak isterseniz, aynı sayfadan en fazla 5 GB boyutunda bir ZIP dosyası yükleyebilirsiniz. Örneğin ChatGPT verilerinizi almak için “Ayarlar”, “Veri Kontrolleri” ve “Verileri Dışa Aktar” adımlarını izleyerek oluşturduğunuz ZIP dosyasını Gemini’a kolayca yükleyebilirsiniz.
Yeni özellik sayesinde farklı platformlardaki verilerinizi kaybetme derdi tamamen bitiyor. Güncelleme bugünden itibaren yayınlandı.