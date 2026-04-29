Alphabet çatısı altında faaliyet gösteren Google, yapay zeka modellerini ABD Savunma Bakanlığı’nın "kanuna uygun tüm amaçları" için kullanıma sundu. Pentagon’un geçtiğimiz yıl OpenAI ve Anthropic gibi devlerle yaptığı 200 milyon dolarlık anlaşmalar zincirinin bir halkası olan bu protokol, Google modellerinin hükümet ihtiyaçlarına göre optimize edilmesini içeriyor. Google, imzalanan metin kapsamında, savunma birimlerinin talebi doğrultusunda modellerin güvenlik yapılandırmalarını değiştirmeye yardımcı olmayı taahhüt etti.

OTONOM SİLAH VE GÖZETLEME KISITLAMASI

Anlaşma metninde, teknolojinin kötüye kullanımını engellemeye yönelik bazı "kırmızı çizgiler" de yer aldı. Taraflar; yapay zeka sistemlerinin toplu kamu gözetlemesinde kullanılmaması ve insan denetimi dışındaki (hedef seçimi dahil) otonom silahlara entegre edilmemesi konusunda mutabık kaldı. Ancak bu kısıtlamalara rağmen, belgede yer alan "devletin kanuna uygun kararları üzerinde şirketin veto hakkı bulunmadığı" ibaresi dikkat çekti.

MEVCUT İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Google’ın kamu birimi sözcüsü, söz konusu gelişmenin tamamen yeni bir başlangıç değil, halihazırda var olan bir anlaşmanın genişletilmiş bir tadili olduğunu belirtti. Bu hamle, Google'ın askeri projelerden çekilmesini isteyen çalışan protestolarının ardından, şirketin savunma sanayii ile olan bağlarını sessizce ama stratejik bir şekilde güçlendirmeye devam ettiğini gösteriyor.