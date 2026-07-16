Google; Arama, YouTube ve Discover üzerindeki reklamlarda yapay zeka kullanımını gösterecek yeni "Bu reklam nasıl yapıldı?" özelliğini sunuyor. Reklam paneline eklenecek şeffaflık etiketi sayesinde tüketiciler, karşılarındaki ürün görselinin gerçek mi yoksa dijital bir illüzyon mu olduğunu anında anlayabilecek.

Yapay zeka teknolojileri sayesinde markalar artık ürünlerini hiç var olmamış stüdyolarda sergileyebiliyor, e-ticaret fotoğrafçılığı bütçelerini sıfırlayabiliyor ve saniyeler içinde yeni kampanyalar tasarlayabiliyor. Ancak bu durum, tüketicilerin gördükleri görsellerin gerçekliğinden şüphe duymasına ve yanıltıcı içeriklerle karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Google, aldatıcı reklamları halihazırda engellese de sentetik olarak değiştirilmiş tasarımların yarattığı gri alanı tamamen şeffaf hale getirmek için yeni bir küresel dönemi başlatıyor.

SİSTEMİN KALBİ: REKLAMIM MERKEZİ

Kullanıcılar artık Google Arama, YouTube ve Google Discover platformlarında karşılaştıkları reklamların sağ üst köşesinde yer alan bilgi ikonuna ya da üç nokta menüsüne tıkladıklarında doğrudan "Reklamım Merkezi" (My Ad Center) paneline yönlendirilecek. Bu panelde geleneksel şikayet etme ve engelleme butonlarının hemen yanında "Bu reklam nasıl yapıldı?" seçeneği yer alacak. Reklamın hazırlanışında yapay zeka kullanılmışsa sistem bunu kullanıcıya açık bir bildirimle gösterecek.

GOOGLE ARAÇLARINDA OTOMATİK ETİKETLEME

Sistem, reklamın nerede tasarlandığına bağlı olarak iki farklı şekilde çalışacak. Reklamverenler tasarımlarını doğrudan Google’ın kendi üretken yapay zeka reklam araçlarıyla hazırladıklarında, sistem bu durumu otomatik olarak algılayacak. Reklamverenin ekstra bir beyanda bulunmasına gerek kalmadan, reklamın yapay zeka ile üretildiğine dair şeffaflık etiketi panele kendiliğinden yerleştirilecek.

HARİCİ PLATFORMLARDA BEYAN ESASI GEÇERLİ

Eğer reklam tasarımı Google dışındaki Midjourney veya benzeri harici yapay zeka platformlarında üretilip sisteme yüklenmişse, süreç reklamverenin dürüstlüğüne ve beyanına dayanacak. Google, harici kaynaklardan gelen bu reklam görselleri üzerinde arka planda otomatik bir teknik tarama ya da inceleme yapmayacağını belirtiyor. Bunun yerine sisteme yükleme yapılırken reklamverenlerin, panele eklenen yeni kontrol mekanizması üzerinden yapay zeka kullandıklarını manuel olarak bildirmesi gerekecek.