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Google, dünya genelindeki kullanıcıları için Google Earth web sitesinde uçuş simülatörü özelliğini resmen kullanıma sundu. Yeni deneysel özellik sayesinde kullanıcılar, sisteme doğrudan entegre edilen simülatör yardımıyla dünyayı havadan keşfetme imkanına sahip oluyor.

Google, masaüstü sürümünde yer alan popüler araçları web platformuna taşımaya devam ediyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni özelliğin yükseklik profilleri ve farklı veri içe aktarma türleri gibi daha önce web sürümüne kazandırılan masaüstü işlevlerinin ardından platforma dahil edildiği belirtildi. Şu an için deneysel etiketine sahip olan bu yeni aracın, gelecekte yapılacak güncellemelerle değişikliğe uğrayabileceği ve mevcut süreçte sınırlı bir destekle sunulabileceği ifade ediliyor.

Sanal havacılık deneyimi sunan bu yeni özellik, kullanıcıların klavye kısayollarını kullanarak bir uçağı pratik bir şekilde kontrol etmesine olanak tanıyor. Eğence odaklı keşifler için geliştirilen bu simülatör, uçuş esnasında üç boyutlu binaları ve yüksek çözünürlüklü coğrafi görüntüleri ekrana kesintisiz bir şekilde aktarıyor.

Dünya çapında eş zamanlı olarak erişime açılan bu eğlenceli araca, Google Earth web sitesinin üst kısmında yer alan Araçlar menüsünden hızlıca ulaşılabiliyor. Simülatörü deneyimleyen kişilerin çok daha gerçekçi bir hava yolculuğu hissi yaşayabilmesi için sistem, varsayılan standart harita görünümünden yüksek kaliteli uydu görüntülerine geçiş yapma seçeneğini de kullanıcıların tercihine sunuyor. Platformun web tabanlı yapısı sayesinde herhangi bir ek dosya indirmeden doğrudan tarayıcı üzerinden dünya turuna çıkılabiliyor.