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Yüksek borç yükü ve artan operasyonel maliyetler nedeniyle mayıs ayında kapısına kilit vuran düşük maliyetli hava yolu şirketi Spirit Airlines, iflas süreci kapsamında varlıklarını elden çıkarmaya devam ediyor. Bu süreçte devreye giren Google, hava yolu firmasının yıllara dayanan kurumsal veri birikimini bünyesine katmak üzere anlaşmaya vardı.

TÜM KURUMSAL VERİLER GOOGLE'IN SİSTEMLERİNE AKTARILACAK

Satışa konu olan devasa veri seti, şirketin operasyonel geçmişine dair kritik bilgileri barındırıyor. Anlaşma doğrultusunda çalışan e-postaları, Microsoft Teams yazışmaları, elektronik tablolar ve takvim kayıtları teknoloji devine devredilecek. Aynı zamanda pazarlama, verimlilik ve operasyonel süreçlerin yanı sıra rezervasyon, sadakat programı ve işlem kayıtları da bu transferin bir parçası olacak.

İnsan kaynakları verilerini de içeren arşivle ilgili açıklama yapan şirket yetkilileri; çalışanlara ve müşterilere ait kişisel tanımlayıcı bilgilerin veri setinden tamamen arındırılacağını bildirdi.

YAPAY ZEKA MODELLERİNİN EĞİTİMİNDE KULLANILACAK

Google sözcüsü tarafından yapılan bilgilendirmede, Spirit Airlines'a ait kurumsal verilerin satın alındığı doğrulanırken, bu bilgilerin yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlayacağı vurgulandı.

Havacılık sektöründe dinamik bilet fiyatlandırması ve rotaların verimli planlanması gibi kritik alanlarda yapay zeka kullanımının artması, Spirit'in geçmiş operasyonel verilerini teknoloji firmaları için son derece değerli bir eğitim kaynağı haline getiriyor.