Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünya genelinde birçok yeniliğe imza atıldı. Ancak en önemli yeniliklerden biri ise bilgiye erişim oldu.

Teknolojinin gelişmesi, insanlara tek bir tuşla bilgiye anında erişim yetkisi kazandırdı. Okula giden çocuklara verilen ders kitapları ise, teknoloji ve yapay zekanın gelişmesiyle artık tamamen rafa kalkma aşamasına geldi.

GOOGLE'DAN 'KENDİ YOLUNUZLA ÖĞRENİN' PROJESİ

Google, Ortaokul ve Lise öğrencileri için "Kendi Yolunuzla Öğrenin" (Learn Your Way) isimli bir proje başlattı.

Projedeki ana fikir ise, tek tik olan ders kitaplarının daha alternatifli ve eğlenceli hale getirilmesi. Yapay zeka ile yapılan bu işlem, insan çabası da gerektirmiyor. Bu projede öğrenciler, kitapların içerik bütünlüğünü ve kalitesini koruyarak, çoklu gösterim katmanları ve kişiselleştirme ekleyerek, ders kitaplarını dönüştürme ve zenginleştirme imkanına sahip olacak.