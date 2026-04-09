Google’dan Android kullanıcılarına tazminat: Kişi başı ödeme 100 dolara kadar çıkabilecek
Google, Android cihazlardan izinsiz veri aktarımı iddiaları nedeniyle açılan toplu davada uzlaşmaya giderek 135 milyon dolarlık ödeme yapmayı kabul etti. ABD’de milyonlarca kullanıcı tazminattan yararlanabilecek.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Kaliforniya’da görülen davada davacılar, Android cihazların kullanıcıların haberi olmadan çeşitli bilgileri Google’a ilettiğini ve bu süreçte hücresel veri kullanımına neden olarak ek maliyet oluşturduğunu öne sürdü. Google ise suçlamaları kabul etmedi ancak davayı uzatmak yerine uzlaşma seçeneğini tercih etti.
Uzlaşma kapsamında ABD’de yaşayan ve belirli şartları karşılayan Android kullanıcılarına kişi başı 100 dolara kadar ödeme yapılabilecek. Tazminattan yararlanabilmek için kullanıcıların, 12 Kasım 2017’den uzlaşmanın nihai onay tarihine kadar hücresel veri planına sahip Android cihaz kullanmış olması gerekiyor.
Yaklaşık 100 milyon kişinin bu kriterlere uyduğu tahmin ediliyor. Ancak ödenecek kesin miktar, geçerli başvuru sayısına göre değişecek. 135 milyon dolarlık fondan önce avukatlık ücretleri, yönetim masrafları ve vergiler düşülecek, kalan tutar başvuran kullanıcılar arasında dağıtılacak.
Uzlaşmanın yürürlüğe girmesi için mahkemenin nihai onayı bekleniyor. Son karar duruşmasının 23 Haziran’da yapılması planlanıyor.
Türkiye’deki Android kullanıcıları ise bu kapsamın dışında kalıyor; ödeme yalnızca ABD’de yaşayan hak sahiplerini kapsıyor.