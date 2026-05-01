PENTAGON’DAN 7 DEVLE GÜVENLİK PROTOKOLÜ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), modern savaş doktrinini kökten değiştirecek stratejik bir ortaklığı kamuoyuna duyurdu. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada; SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft ve Amazon Web Services (AWS) ile yapay zeka sistemlerinin ordunun en üst düzey "sınıflandırılmış" ağlarında entegre edilmesi için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

İL6 VE İL7 SEVİYESİNDE YÜKSEK GÜVENLİKLİ ENTEGRASYON

Anlaşma kapsamında söz konusu 7 şirket, yapay zeka modellerini Pentagon’un en hassas veri ortamları olan IL6 ve IL7 (Bilgi Seviyesi 6 ve 7) ağlarında kullanıma sunacak. Bu gelişme, yapay zekanın sadece lojistik değil; istihbarat, taktiksel operasyonlar ve kurumsal savunma stratejilerinde de aktif rol alacağını gösteriyor. Entegrasyonun temel amacının, karmaşık operasyonel ortamlarda askerlerin veri sentezi yapmasını kolaylaştırmak ve kritik anlarda karar verme hızını artırmak olduğu vurgulandı.

YAPAY ZEKA ODAKLI SAVAŞ GÜCÜ HEDEFİ

Pentagon, bu hamlenin ABD ordusunu yapay zeka odaklı bir savaş gücü olarak yeniden inşa etme sürecini hızlandıracağını belirtti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu çalışma, Bakanlığın yapay zeka hızlandırma stratejisini destekleyerek; savaş, istihbarat ve kurumsal operasyonlar olmak üzere üç temel alanda yeni yetenekler kazandırmayı amaçlamaktadır."

Resmi duyurudan hemen önce, 28 Nisan'da ABD merkezli "The Information" haber sitesi, Google'ın Pentagon ile gizli çalışmalarda kullanılacak yapay zeka modelleri için bir anlaşma imzaladığını sızdırmıştı.