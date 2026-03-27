Teknoloji devi Google, televizyon keyfini daha akıllı ve etkileşimli hale getirme vizyonu doğrultusunda Google TV platformuna üç yeni Gemini destekli özellik eklediğini duyurdu.
Google TV’de Gemini devrimi: 3 yeni özellik TV’yi tamamen yeniliyor
Google TV, Gemini yapay zeka entegrasyonuyla televizyonu pasif bir araç olmaktan çıkarıyor. Canlı spor özetleri, görsel destekli akıllı yanıtlar ve derinlemesine öğrenme özellikleri izleme deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Ocak ayında düzenlenen CES fuarında sinyalleri verilen bu gelişmiş yapay zeka entegrasyonu, kullanıcıların televizyon başında geçirdiği süreyi çok daha verimli ve interaktif bir hale getirmeyi hedefliyor.
Yeni özelliklerin başında gelen zenginleştirilmiş görsel yardım sistemi, kullanıcı sorularına verilen yanıtları metinlerin ötesine taşıyor. Artık bir spor karşılaşmasının sonucunu merak ettiğinizde, sistem size sadece skoru söylemekle kalmayacak.
Ekranın bir köşesinde canlı güncellenen detaylı skor kartlarını ve maçı hangi dijital platformdan izleyebileceğiniz bilgisini de görebileceksiniz.
Bu görsel destek mutfak meraklıları için de büyük bir kolaylık sunuyor. Televizyonunuzda bir yemek tarifi arattığınızda, Gemini sadece malzemeleri listelemekle yetinmeyip, uygun içeriklerin bulunduğu video anlatımları da doğrudan karşınıza çıkarıyor
Google’ın en çok dikkat çeken yeniliklerinden biri olan Deep Dive, yani derinlemesine keşif özelliği, televizyonu bir bilgi kaynağına dönüştürüyor.
Kullanıcılar, ilgilendikleri bilimsel bir kavramdan ekonomik gelişmelere kadar pek çok konuda Gemini üzerinden detaylı ve kişiselleştirilmiş anlatımlara ulaşabiliyor.
Bu sistem sadece tek taraflı bilgi sunmakla kalmıyor; kullanıcıya takip soruları yönelterek konuyu derinleştirme imkanı da sağlıyor. Kullanıcılar, ana ekrandaki Gemini sekmesi üzerinden "Learn" yani Öğren bölümünü seçerek bu etkileşimli deneyimi başlatabiliyor ve merak ettikleri konularda uzman seviyesinde bilgi edinebiliyor.
Güncellemenin üçüncü ayağı ise tamamen spor odaklı içeriklerden oluşuyor. Google, daha önce sunduğu haber özeti sistemini şimdi spor dünyasına entegre ediyor.
Bu yapay zeka destekli yenilikler şu an için bölgesel olarak kademeli bir şekilde yayına alınıyor. Derinlemesine içerikler ve spor özetleri ilk etapta ABD’deki Gemini destekli cihazlarda kullanılmaya başlandı.
Google, 2026 yılı içerisinde bu özelliklerin küresel çapta yaygınlaşacağını açıkladı. İlkbahar dönemindeki genişleme dalgasında Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık yer alırken, Türkiye gibi diğer ülkelerin de bu takvimi izleyerek yeni teknolojilere kavuşması bekleniyor. (Kaynak:donanimhaber.com)