Google, ABD ve Avrupa’da yayıncıların ciddi trafik kaybı yaşamasına yol açtığı belirtilen yapay zeka destekli arama özelliğini Türkiye’de de kullanıma sundu. Avrupa’da bu uygulama nedeniyle haber üreticilerinin yaklaşık yüzde 50 trafik kaybı yaşadığını ileri süren yayıncılar bulunuyor. Avrupa Birliği Komisyonu da söz konusu ürünle ilgili Google hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.
Google Türkiye'de yeni dönem: Yayıncılar için büyük tehlike
Google’ın yapay zeka destekli arama seçeneği Türkiye’de devreye girdi. Avrupa’da yayıncıların yüzde 50 civarında trafik kaybı yaşadığını iddia etmesinin ardından AB Komisyonu soruşturma başlatmıştı. Benzer etkisinin Türkiye’de görülmesi de öngörülüyor.Derleyen: Tuğçenur Acar
ANA İÇERİK ÜRETİCİSİNE YÖNLENDİRME YAPILMIYOR
Google arama sonuçlarını geniş biçimde sunarken, küçük bir ibareyle ana kaynağı gösteriyor. Ancak temel bilgi doğrudan verildiği için kullanıcıların bunu fark etmesi zorlaşabiliyor. Okuyucu aradığı bilgiyi doğrudan gördüğü için bağlantıya tıklayarak asıl içeriği üreten siteye gitme ihtiyacı da duymayabiliyor.
Google bu modda arama yapılırken resmi internet sitelerini, sosyal medya hesaplarını ve bazı küçük ölçekli içerik üreticilerini öne çıkarmaya çalışıyor. Şirket, içerik üreticilerinin önemli trafik kaynaklarından biri olan Keşfet bölümünde de güncellemeler yapmayı sürdürüyor ve burada da sosyal medya hesaplarını daha görünür hale getiriyor.
Bu gelişme, haber sitelerinin Google aramalarında artık eskisi kadar öne çıkamayabileceği anlamına geliyor. Buna karşılık Google’ın yapay zekası bazı aramalara doğrudan yanıt veriyor. Yani kullanıcıların ya da arama yapanların yapay zeka (AI Modu) seçmesine gerek kalmadan sistem otomatik olarak kendi yanıtlarını üstte gösterebiliyor. Yapay zeka geniş bir metinle arama ile ilgili bilgileri sunarken bazı bilgilerin konuyla ilgisiz olduğu da görülebiliyor. Google bu siteleri öne çıkarmaya çalışırken içerik kalitesini her zaman doğru değerlendiremeyebiliyor. Bu nedenle kullanıcıların yeniden arama yapması veya bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için ek aramalar gerçekleştirmesi gerekebiliyor.
GOOGLE YÖNLENDİRME YAPTIĞINI SAVUNUYOR
Google, 18 Şubat’ta yaptığı açıklamada bu özelliğin Türkiye’de de kullanıma açılacağını duyurmuştu. Açıklamada, “Yapay zeka deneyimlerimiz de dahil olmak üzere tüm arama özelliklerimiz, açık web ekosistemini desteklemek ve öne çıkarmak amacıyla bilinçli olarak tasarlanmıştır ve her gün web sitelerine milyarlarca tıklama yönlendirmeye devam ediyoruz. Sunduğumuz bu yeni yapay zeka deneyimlerinin, kullanıcıların daha fazla soru sormasını sağlayarak işletmeler ve içerik üreticileri için yeni keşif fırsatları yaratacağına inanıyoruz.” denildi.
Google, ürünü tanıtırken şu bilgileri paylaştı:
“AI Modu; gelişmiş muhakeme yeteneği, çok modlu (multimodal) yapısı, takip sorularıyla konuyu derinleştirme imkanı ve web'den sunduğu faydalı bağlantılarla bugüne kadarki en yetenekli yapay zeka destekli arama deneyimimizdir. Gemini 3 ile desteklenen bu özellik sayesinde; seyahat planlamaktan karmaşık bir konuyu kavramaya veya aradığınız ürünü bulmaya kadar pek çok farklı alanda detaylı sorular sorabilirsiniz.”
“AI Modu aynı zamanda çok modludur; yani sorularınızı metinle, sesinizle ve hatta doğrudan kameranızla fotoğraf çekerek sorabilirsiniz. Bu özellik, sorunuzu alt başlıklara ayıran ve sizin adınıza web üzerinde aynı anda çok sayıda sorgu gerçekleştiren sorgu yelpazesi (query fan-out) tekniğimizi kullanır. Böylece, tam olarak aradığınız içerikle eşleşen en alakalı sonuçları keşfetmenize yardımcı olur.”
AB SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
Avrupa Birliği, arama sonuçlarının üstünde yer alan yapay zekâ özetleri nedeniyle Google hakkında soruşturma başlattı. Avrupa Komisyonu, şirketin bu hizmeti sunarken web sitelerinden veri kullanıp kullanmadığını ve yayıncılara “uygun tazminat” ödenip ödenmediğini inceleyeceğini açıkladı. Ayrıca YouTube videolarının daha geniş yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılıp kullanılmadığı ve içerik üreticilerinin bu süreçten çıkma hakkına sahip olup olmadığı da araştırılıyor. Google sözcüsü ise soruşturmanın “her zamankinden daha rekabetçi bir pazarda inovasyonu engelleme riski taşıdığını” söylemişti.
Daily Mail, 2025 yılında Google’ın yapay zeka destekli genel bakış özelliğini kullanıma sunmasından sonra arama sonuçlarından bağlantılarına tıklayan kişi sayısının yaklaşık yüzde 50 azaldığını iddia etmişti.
Reuters’ta yer alan haberde de Google’ın yapay zekâ tarafından oluşturulan özetleri olan AI Overviews nedeniyle Avrupa Yayıncılar Konseyi’nin AB antitröst şikayetiyle karşı karşıya kaldığı şubat ayında belirtilmişti.
Rakip şirketler, büyük teknoloji firmalarının yeni teknolojilerdeki hakimiyetinin kendilerini piyasadan dışlayabileceği endişesini dile getirirken yayıncılar da teknoloji devlerinin içeriklerini ödeme yapmadan kullanmasını eleştiriyor. EPC Başkanı Christian Van Thillo yaptığı açıklamada, "Burada amaç, baskın bir kapı bekçisinin, yayıncıların içeriğini rızaları olmadan, adil tazminat ödemeden ve yayıncılara gazeteciliklerini korumak için gerçekçi bir yol sunmadan ele geçirmek için piyasa gücünü kullanmasını engellemektir." demişti.
GOOGLE ÖDEMEDEN KAÇINIYOR
Diğer yapay zeka sağlayıcıları gazetecilik içeriklerinin kullanımı için bazı yayıncılarla lisans anlaşmaları yaparken Google büyük ölçüde bu tür anlaşmalardan kaçındı. Bunun yerine arama motoru üzerindeki hakimiyetini kullanarak içeriğe ödeme yapmadan erişimini sürdürdüğü ve bunun rekabeti bozduğu ileri sürülüyor. Ayrıca telif hakkıyla korunan eserlerin yapay zeka kullanımına yönelik işlevsel bir lisanslama pazarının oluşmasının da bu nedenle zorlaştığı ifade ediliyor.