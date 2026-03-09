Google Türkiye'de yeni dönem: Yayıncılar için büyük tehlike

ANA İÇERİK ÜRETİCİSİNE YÖNLENDİRME YAPILMIYOR

Google arama sonuçlarını geniş biçimde sunarken, küçük bir ibareyle ana kaynağı gösteriyor. Ancak temel bilgi doğrudan verildiği için kullanıcıların bunu fark etmesi zorlaşabiliyor. Okuyucu aradığı bilgiyi doğrudan gördüğü için bağlantıya tıklayarak asıl içeriği üreten siteye gitme ihtiyacı da duymayabiliyor.

Google bu modda arama yapılırken resmi internet sitelerini, sosyal medya hesaplarını ve bazı küçük ölçekli içerik üreticilerini öne çıkarmaya çalışıyor. Şirket, içerik üreticilerinin önemli trafik kaynaklarından biri olan Keşfet bölümünde de güncellemeler yapmayı sürdürüyor ve burada da sosyal medya hesaplarını daha görünür hale getiriyor.