2006 yılında hayatına başlayan Google Translate, bugün yaklaşık 250 dili destekleyen dev bir platform haline geldi. Aylık 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşan hizmette her ay 1 trilyondan fazla kelime çevriliyor. Bu büyümenin ardından Google, platformun 20. yılına özel önemli bir özellik duyurdu.

TELAFFUZ EĞİTİMİ

Donanımhaber'de yer alan habere göre, yeni özellikle birlikte kullanıcılar artık sadece çeviri okumakla kalmayacak, aynı zamanda doğru telaffuzu öğrenebilecek. Sistem, kullanıcıların konuşmasını analiz ederek anlık geri bildirim sunuyor ve hangi noktalarda hata yapıldığını gösteriyor. Özellik şu an Android uygulamasında, ABD ve Hindistan'da İngilizce, İspanyolca ve Hintçe için kademeli olarak sunulmaya başladı.

Google'ın yeni duyurusu, Translate'i klasik bir çeviri aracından çıkarıp daha kapsamlı bir dil öğrenme platformuna dönüştürüyor. Özellikle gerçek hayata yakın senaryolarla yapılan konuşma pratikleri, kullanıcıların dil becerilerini geliştirmesine yardımcı olacak. Ayrıca Google, yapay zekayı, deyimler, yerel argo kullanımları ve dilin bağlamsal inceliklerini daha doğru yakalamak için de kullanıyor.

Yeni telaffuz özelliği, daha önce test edilen "takip sorusu sor", farklı tonlarda çeviri ve bağlam açıklamaları gibi AI tabanlı geliştirmelerle birleştiğinde çok daha güçlü bir deneyim sunuyor. Kısacası Google Translate artık sadece "ne dediğini” değil, "nasıl söylemen gerektiğini" de öğreten bir araç haline gelmiş durumda.