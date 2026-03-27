Google, kuantum bilgisayarların 2029’a kadar mevcut şifreli sistemleri ele geçirebileceği uyarısında bulundu.

Alphabet’in sahibi olduğu teknoloji devinin internet sitesindeki blog paylaşımında, kuantum bilgisayarların 2020’lerin sonuna kadar “mevcut şifreleme standartları için ciddi bir tehdit oluşturacağı” belirtildi.

ŞİFRELEME SİSTEMLERİ TEHDİT ALTINDA

Çarşamba günü yapılan paylaşımda, bilgilerin gizli ve güvenli tutulması için kullanılan mevcut şifreleme sistemlerinin önümüzdeki yıllarda büyük ölçekli bir kuantum bilgisayar tarafından kolayca kırılabileceği ifade edildi.

Blog yazısında, “Kuantum bilgisayarlar mevcut şifreleme standartları, özellikle dijital imzalar için ciddi bir tehdit oluşturacak” denildi. Banka, devlet ve teknoloji hizmeti sağlayıcılarının kuantum bilgisayar korsanlarına karşı hazırlıklı olması gerektiği de vurgulandı.

Google, kendi şifreleme ve güvenlik sistemlerinin de bu tehditlere karşı güncellendiğini bildirdi.

UZMANLAR UYARIYOR

Cambridge merkezli kuantum teknolojisi şirketi Riverlane’in eski ürün geliştirme direktörü Leonie Mueck, depolanan gizli bilgilerin kuantum bilgisayar saldırılarına karşı korunabilmesi için uzun süredir çalışmalar yapıldığını belirtti:

“İstihbarat camiasında muhtemelen 10 yıldan fazladır bu tehdide karşı çalışmalar yürütülüyor. Bugün gizli olarak sınıflandırılan belgelerin, 10 yıl sonra bir kuantum bilgisayarın şifresini çözemeyeceği şekilde depolanması gerekir.”

Birleşik Krallık’ın (BK) siber güvenlik kurumu Ulusal Siber Güvenlik Merkezi de geçen yıl, kuruluşların 2035’e kadar sistemlerini kuantum bilgisayar korsanlarına karşı daha güvenli hâle getirmesi gerektiğini açıklamıştı.

Q GÜNÜ SENARYOSU

Teknoloji camiasında “Q Günü” olarak adlandırılan senaryoya göre, kuantum bilgisayarlar mevcut tüm şifreleme sistemlerini aşarak kapsamlı siber saldırılarla küresel çapta felakete yol açabilir.