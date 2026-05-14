Google tanıttı: Android 17 gümbür gümbür geliyor

GEMINI INTELLIGENCE

Donanımhaber'de yer alan habere göre; Gemini Intelligence, Android Show'da gördüğümüz belki de en büyük tek duyuruydu; temelde Gemini’ı çok daha yetenekli bir yapay zeka haline getiren bir yükseltme. Bu yükseltmeyle Gemini, sizin tarafınızdan minimum gözetimle, sizin için işleri yerine getirmek üzere uygulamalar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyor. Verilen örneklerden biri, telefonunuzda bir market alışveriş listesi görünürken güç düğmesine uzun süre basmak ve ardından Gemini’dan tüm bu ürünlerle bir alışveriş sepeti oluşturup teslimatını istemekti.

Bir diğeri ise bir seyahat broşürünün fotoğrafını çekip Expedia'da altı kişi için benzer bir seyahat bulmasını istemekti. Gemini’ın görevdeki ilerlemesini bildirimler aracılığıyla takip edebiliyorsunuz.

Ayrıca, Gemini Intelligence yeni “Create My Widget” özelliğiyle özel araç takımları oluşturmanıza da olanak tanıyor. Örneğin, her gün yeni bir diyet yemek tarifi önermesini isteyebileceksiniz. Gemini, bu özel istek için boyutu ayarlanabilen bir ana ekran widget'ı oluşturacak.

Bu araçlar, en yeni Google Pixel ve Samsung Galaxy telefonlarıyla başlayarak bu yaz itibarıyla kullanıma sunulacak.