Google, Android 17 ile gelecek en büyük yenilikleri açıkladı. Android yazılım güncellemeleri, yakında piyasaya sürülecek Android işletim sistemli Googlebook dizüstü bilgisayarlar ve bir dizi Android Auto güncellemesiyle birlikte geldi. Beklendiği üzere, geliştirmelerin çoğu yapay zeka ile ilgiliydi ancak Google ayrıca yeni emojiler, Android güvenliğine yönelik iyileştirmeler ve çok daha fazlasını duyurdu. İşte Android Show'da duyurulan en büyük ve en iyi yedi Android 17 özelliği:
Google tanıttı: Android 17 gümbür gümbür geliyor
Google Android 17 yenilikleri ve mevcut Android araçlarına yapılan geliştirmeleri tanıttı. İşte Android 17 ile gelecek dikkat çekici yeni özellikler.
Android 17 'NİN ÖNE ÇIKAN YENİLİKLERİ
-Screen Reactions sayesinde uygulamalar arasında geçiş yapmadan veya yeşil ekran kurmadan kendinizi ve ekranınızı aynı anda kaydedebilirsiniz
-Meta ile birlikte geliştirilen Instagram deneyimi; ultra HDR video, Gece Modu entegrasyonları, Düzenlemeler uygulamasında yepyeni araçlar ve daha fazlasını içeriyor.
-Zamanınızı ve uygulamaları daha bilinçli kullanmanıza yardımcı olacak Pause Point gibi yeni dijital sağlık araçları
-Yaklaşık 4.000 yeniden tasarlanmış emoji
-iPhone'dan Android'e geçmeyi daha da kolaylaştıran yeni özellikler
-Genişletilmiş Hızlı Paylaşım uyumluluğu sayesinde dosyaları daha fazla cihaz türüyle kolayca paylaşabilirsiniz
GEMINI INTELLIGENCE
Donanımhaber'de yer alan habere göre; Gemini Intelligence, Android Show'da gördüğümüz belki de en büyük tek duyuruydu; temelde Gemini’ı çok daha yetenekli bir yapay zeka haline getiren bir yükseltme. Bu yükseltmeyle Gemini, sizin tarafınızdan minimum gözetimle, sizin için işleri yerine getirmek üzere uygulamalar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyor. Verilen örneklerden biri, telefonunuzda bir market alışveriş listesi görünürken güç düğmesine uzun süre basmak ve ardından Gemini’dan tüm bu ürünlerle bir alışveriş sepeti oluşturup teslimatını istemekti.
Bir diğeri ise bir seyahat broşürünün fotoğrafını çekip Expedia'da altı kişi için benzer bir seyahat bulmasını istemekti. Gemini’ın görevdeki ilerlemesini bildirimler aracılığıyla takip edebiliyorsunuz.
Ayrıca, Gemini Intelligence yeni “Create My Widget” özelliğiyle özel araç takımları oluşturmanıza da olanak tanıyor. Örneğin, her gün yeni bir diyet yemek tarifi önermesini isteyebileceksiniz. Gemini, bu özel istek için boyutu ayarlanabilen bir ana ekran widget'ı oluşturacak.
Bu araçlar, en yeni Google Pixel ve Samsung Galaxy telefonlarıyla başlayarak bu yaz itibarıyla kullanıma sunulacak.
RAMBLER
Konuşmadan metne dönüştürme özelliği, mesajlaşma uygulamalarında iletişiminizi büyük ölçüde hızlandırabiliyor ancak mevcut haliyle mükemmel değil. Son yıllarda, söylediklerimizi anlama konusunda genel olarak daha iyi hale geldiler ancak konuşmamızın birebir metin versiyonunu sunmak, muhtemelen çeşitli "ııı" ve "eee" sesleri veya tekrarlanan ifadeler görmemize neden oluyor; bu, konuşurken ne söylediğinizi düşündüğünüz durumlarda sıkça karşılaşılan bir durum. Ancak Google'ın yeni Rambler özelliği, söylediklerinizin önemli kısımlarını belirleyip çıkarıyor ve bunları net ve özlü bir mesaja çeviriyor.
Rambler, tek bir mesajda diller arasında sorunsuz geçişler de sağlayabiliyor ve mesaj verilerini saklamıyor veya kaydetmiyor, bu nedenle gizlilik konusunda endişelenmenize gerek yok.
CHROME GEMINI ENTEGRASYONU
Gemini’ın Chrome uygulaması da daha akıllı ve daha aktif hale geliyor. Haziran sonundan itibaren, Chrome üzerinden sizin için randevu almak veya park yeri ayırmak gibi işlemleri yapabilen otomatik tarama özelliğine sahip olacak. Bu tamamen yeni bir özellik değil ancak Android için yeni.
Chrome'daki Gemini, bağlamsal yardım sağlama konusunda da gelişiyor; hobilerinize, ilgi alanlarınıza ve yaşamınıza göre uyarlanmış yanıtlar verebilecek. Ve örneğin takviminize öğeler ekleyerek, Gmail'inizde arama yaparak veya Keep'e yapılacaklar listeleri ekleyerek Chrome'un ötesinde de çalışabilecek.
Ayrıca, yakında Nano Banana entegrasyonu da olacak; bu sayede yeni resimler oluşturabilecek ve internette bulduğunuz resimleri doğrudan Chrome'da özelleştirebileceksiniz.