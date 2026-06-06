Google, SpaceX’e kiracı oldu: Aylık 920 milyon dolar ödeyecek

Google, yapay zeka alanındaki büyümesini desteklemek amacıyla SpaceX ile dikkat çekici bir anlaşma yaptı. Şirket belgelerine göre Google, Ekim 2026 ile Haziran 2029 tarihleri arasında SpaceX'in büyük ölçekli bilgi işlem altyapısına erişim için aylık yaklaşık 920 milyon dolar ödeme gerçekleştirecek.