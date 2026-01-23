Google, Arama hizmetine kullanıcıların büyük ilgi göstereceği yenilikçi bir özellik hazırlıyor. Yakın gelecekte arama ekranlarınızı renklerle özelleştirebileceksiniz.

Dünyanın en çok tercih edilen arama motoru Google, yıllardır kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla Arama’ya sürekli yeni işlevler ekliyor. Şimdi ise uzun bir aradan sonra kullanıcıların çok beğeneceği, arama deneyimine farklı bir boyut kazandıracak bir yenilik test edilmeye başlandı.

Google’ın deneme aşamasındaki bu özellik, arama sonuçlarını kişiselleştirme imkânı sunuyor. Google hizmetlerinde kişiselleştirme seçenekleri sıkça yer alsa da arama sonuçlarında bu tür bir özgürlük şimdiye dek sınırlı kalmıştı. Artık kullanıcılar arama alanını istedikleri renge boyayabilecek.

Renkli arama sonuçları yolda Google Arama’da test edilen yeni işlev “Aramanı Renklendir” adını taşıyor. Adından da anlaşılacağı üzere arama çubuğunun bulunduğu üst bölümü renkli bir görünüme kavuşturmanızı sağlıyor. Şu anda deneme sürecinde olan özelliğin çalışma mantığı paylaşılan ekran görüntüsünde net biçimde görülüyor. Ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı henüz açıklanmadı.

Kullanıcılar, arama sonuçları sayfasının sol üst kısmına yerleştirilecek boya paleti simgesine tıklayarak erişim sağlayabilecek. Bu simge açıldığında beyaz ve siyah tonlarının dışında 9 ayrı renk seçeneği sunuluyor. Tercih edilen rengin uygulanmasıyla arama ekranı tamamen renkleniyor.