ABD merkezli teknoloji devi Google, akıllı cihaz kullanıcılarını rızaları dışında dinlediği suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı toplu davada uzlaşma yolunu seçti. Şirket, davayı sonlandırmak için 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

The Hill tarafından paylaşılan bilgilere göre, Kuzey Kaliforniya federal mahkemesinde görülen dava dosyasında, tartışmaların odağında Google’ın sesli asistan teknolojisi "Google Assistant" yer aldı.

İddianameye göre, sesli asistanın normal şartlarda yalnızca "Hey Google" veya "Okay Google" gibi tetikleyici komutlarla ya da fiziksel bir butona basıldığında aktifleşmesi gerekiyordu. Ancak dava dosyasında, cihazların bu komutlar verilmediği anlarda bile kullanıcıların özel diyaloglarını kaydettiği öne sürüldü.

PEK ÇOK ÜRÜNÜ KAPSIYOR

Söz konusu gizlilik ihlalinin sadece telefonlarla sınırlı kalmadığı; Google imzalı akıllı hoparlörler, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve kablosuz kulaklıklar gibi geniş bir ürün yelpazesini kapsadığı iddia edildi.

Google, uzun sürebilecek bir yargılama sürecinin getireceği belirsizlikleri, hukuki riskleri ve yüksek maliyetleri bertaraf etmek amacıyla 68 milyon dolarlık ödeme yapmayı kabul ettiğini duyurdu. Varılan bu uzlaşmanın resmen yürürlüğe girmesi için ABD Bölge Yargıcı Beth Labson Freeman’ın onayı bekleniyor.

Benzer bir gizlilik tartışması yakın zamanda Apple cephesinde de yaşanmıştı. Bir diğer teknoloji devi Apple, sesli asistanı "Siri"nin kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada 3 Ocak'ta 95 milyon dolar ödeyerek uzlaşmaya gitmişti.