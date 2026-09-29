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Google ile Avrupa Birliği arasındaki dijital rekabet gerilimi yeni bir aşamaya geçti. Teknoloji şirketi, Android altyapısı ile Google Search verilerinin rakiplerin kullanımına açılmasını öngören iki düzenleyici kararı Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’ne taşıdı.

Söz konusu düzenlemeler yalnızca Google’ın faaliyetlerini değil, yapay zekâ destekli arama hizmetleri geliştiren şirketlerin gelecekte hangi verilere ve teknolojik özelliklere erişebileceğini de yakından ilgilendiriyor.

GOOGLE İKİ KARARA İTİRAZ ETTİ

Avrupa Komisyonu, Dijital Piyasalar Yasası kapsamında Google’a yönelik iki bağlayıcı karar açıklamıştı.

Kararlardan biri, Google’ın Gemini gibi kendi yapay zekâ hizmetlerinin Android’de yararlandığı belirli özelliklere rakip yapay zekâ geliştiricilerinin de erişebilmesini hedefliyor.

Diğer düzenleme ise Google’ın yıllar içerisinde oluşturduğu dev arama verisi havuzunun belirli bölümlerinin rakip arama motorlarının kullanımına sunulmasını öngörüyor.

Google, her iki düzenlemeye de karşı çıkarak konuyu yargıya taşıdı.

GOOGLE’IN ARAMA VERİLERİ RAKİPLERE AÇILABİLİR

Düzenlemenin en dikkat çekici bölümlerinden biri Google Search üzerinden elde edilen veriler.

Belirlenen koşulları sağlayan rakip arama motorlarının; kullanıcı sorguları, arama sonuçlarının sıralaması, tıklamalar ve görüntülemeler gibi verilerin anonimleştirilmiş biçimlerine erişebilmesi planlanıyor.

Arama hizmeti sunan yapay zekâ sohbet botları da gerekli koşulları karşılamaları halinde bu sistemden yararlanabilecek.

Avrupa Komisyonu, Google’ın uzun yıllardır biriktirdiği geniş veri havuzunun rakip şirketlerin benzer kalitede arama hizmetleri geliştirmesini zorlaştırdığı görüşünde.

GOOGLE: GİZLİLİK VE GÜVENLİK RİSKİ VAR

Google ise düzenlemelerin kullanıcıların gizliliği ve cihaz güvenliği açısından risk oluşturabileceğini savunuyor.

Şirket, kullanıcıların arama motorlarında son derece kişisel konular hakkında sorgular yaptığını, anonimleştirmenin yetersiz kalması durumunda hassas bilgilerin açığa çıkabileceğini ileri sürüyor.

Android özelliklerinin rakip yapay zekâ hizmetlerine açılmasının da cihaz güvenliği açısından yeni sorunlara neden olabileceğini öne sürüyor.

AB'DEN GİZLİLİK İTİRAZINA YANIT

Avrupa Komisyonu ise paylaşılacak veri setlerinde doğrudan kullanıcı hesap bilgilerinin veya kişilerin bireysel arama geçmişlerinin bulunmayacağını belirtiyor.

Verilerin anonimleştirileceği, kesin zaman bilgilerinin kaldırılacağı ve konum bilgilerinin daha geniş coğrafi alanlara dönüştürüleceği ifade ediliyor. Kullanıcıların belirlenmesini kolaylaştırabilecek bazı nadir veya uzun sorguların da veri setlerinden çıkarılması planlanıyor.

Rakip şirketlerin aldıkları verileri genel amaçlı yapay zekâ modellerinin eğitiminde veya reklam profilleri oluşturmak amacıyla kullanmasına da izin verilmeyecek.

YAPAY ZEKÂ REKABETİNDE DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Düzenlemenin etkisi klasik arama motorlarıyla sınırlı kalmayabilir. Arama özelliğine sahip yapay zekâ hizmetlerinin de belirli şartlarla Google’ın anonimleştirilmiş verilerine erişebilmesinin önü açılıyor.

Böylece yapay zekâ şirketleri arasındaki rekabette yalnızca modellerin yetenekleri değil, erişebildikleri güncel arama verilerinin kapsamı da daha önemli hale gelebilir.

GÖZLER 2027 TAKVİMİNDE

Avrupa Komisyonu’nun takvimine göre Google’ın teknik hazırlıkların önemli bölümünü 2026 sonuna kadar tamamlaması öngörülüyor. Anonimleştirilmiş veri setine ilişkin çalışmaların kasım ayında, fiyatlandırma teklifinin ise Ocak 2027’ye kadar tamamlanması planlanıyor.

Google’ın açtığı dava nedeniyle gözler şimdi mahkeme sürecine çevrildi. Yargı süreci, düzenlemelerin belirlenen takvim doğrultusunda hayata geçirilip geçirilmeyeceği açısından da önem taşıyor.