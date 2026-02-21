Google Haritalar’da hesapsız kullanım ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. Hesap açmadan uygulamayı kullananlar artık temel özellikler dışında pek çok içeriğe ulaşamıyor.

9to5Google’ın tespit ettiği ve Reddit paylaşımlarıyla desteklenen bu değişiklik, 14 Şubat’tan itibaren aşamalı olarak uygulanmaya başlandı. Google hesabı olmayan kullanıcılar, birçok gelişmiş detaya erişim engeliyle karşılaşıyor.

KISITLANAN BAŞLICA ÖZELLİKLER ŞÖYLE

Mekanların yıldız ortalaması görüntülense de kullanıcı yorumları, yüklenen fotoğraflar ve videolar artık kapalı. Mekanın o anki yoğunluk seviyesi bilgisi kayboldu. Menü detayları, paket servis ya da gel-al seçenekleri gibi pratik bilgiler de erişime kapatıldı. Yakın çevrede benzer mekan ya da otel önerileri tamamen kaldırıldı.

KULLANILABİLEN TEMEL İŞLEVLER

İşletmelerin çalışma saatleri, telefon numaraları, tam adres bilgileri ve resmi internet sitesi bağlantıları hâlâ açık. Rota planlama ve adım adım navigasyon sorunsuz çalışıyor. Hesapsız kullanıcılara “Google Haritalar’ın sınırlı bir görünümünü görüyorsunuz” uyarısı gösteriliyor. Google, bu mesajda sorunu yoğun trafik, tarayıcı eklentileri ya da geçici hatalara bağlasa da son cümle dikkat çekiyor: “Google Haritalar’da oturum açmak, bu sınırlı deneyimi tekrar görmenizi engelleyebilir.” Şu ana kadar Google’dan resmi bir duyuru yapılmadı. Değişiklik, kullanıcıları hesap oluşturmaya ve veri paylaşmaya yönlendirme çabası olarak değerlendiriliyor.