Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ederken Google Haritalar ve Waze kullanıcıları için dikkat çeken bir yenilik duyuruldu. İngiltere hükümeti ile Google arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, akaryakıt istasyonlarının güncel fiyatlarının harita uygulamaları üzerinden görüntülenebilmesinin önü açıldı.

Yeni sistem sayesinde sürücüler, yakınlarındaki benzin istasyonlarının fiyatlarını karşılaştırarak daha uygun seçeneklere ulaşabilecek.

GOOGLE HARİTALAR'DA AKARYAKIT FİYATLARI GÖRÜLEBİLECEK

İngiltere hükümetinin Fuel Finder adlı veri tabanıyla entegre edilen uygulama, Google Haritalar ve Waze üzerinden hizmet verecek.

Sürücüler, bulundukları bölgedeki akaryakıt istasyonlarını inceleyerek benzin ve motorin fiyatlarını karşılaştırabilecek. Böylece yalnızca konuma göre değil, fiyat avantajına göre de istasyon seçimi yapılabilecek.

SÜRÜCÜLERE YILLIK 40 STERLİN TASARRUF HEDEFİ

İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Departmanı (DESNZ), yeni sistemin araç sahibi hanelere yılda ortalama 40 sterlin tasarruf sağlayabileceğini öngörüyor.

Enerji Tüketicileri Bakanı Polly Billington, artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmenin öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

Billington, sürücülerin en uygun akaryakıt fiyatına kolayca ulaşabilmesinin önemli bir değişim yaratacağını ifade etti.

AKARYAKIT İSTASYONLARINA 30 DAKİKA ŞARTI

İngiltere'de şubat ayından itibaren uygulanan düzenlemeye göre akaryakıt istasyonlarının fiyat değişikliklerini en geç 30 dakika içerisinde merkezi sisteme bildirmesi gerekiyor.

Bu yükümlülüğe uymayan işletmelere para cezası uygulanabiliyor.

Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) tarafından denetlenen sisteme akaryakıt istasyonlarının yüzde 99'unun katıldığı belirtiliyor.

KÜRESEL PETROL KRİZİ FİYATLARI ETKİLEDİ

Yeni uygulama, küresel petrol piyasasında yaşanan arz sıkıntılarının akaryakıt fiyatlarını yükselttiği bir dönemde gündeme geldi.

Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatlarının aksaması ve rafinerilerin tedarik sorunlarıyla karşılaşması, özellikle motorin fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

İngiltere'de dizel fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması, sürücülerin daha uygun fiyatlı akaryakıta erişimini yeniden gündeme taşıdı.

TÜRKİYE'DE KULLANILABİLECEK Mİ?

Google Haritalar ve Waze üzerinden güncel akaryakıt fiyatlarının görüntülenmesini sağlayan yeni sistem, İngiltere'deki Fuel Finder veri tabanına dayanıyor.

Uygulamanın Türkiye'de aynı kapsamda kullanıma sunulacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle İngiltere'deki düzenlemenin Türkiye'de de yürürlüğe girdiği anlamı çıkarılmamalı.