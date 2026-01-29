Google, yapay zeka modellerini geliştirmeye devam ederken Gemini 3 Flash için dikkat çeken yeni bir yetenek duyurdu. Şirket, Agentic Vision (Ajan Görüşü) adını verdiği özellik sayesinde Gemini’ın görselleri çok daha doğru şekilde inceleyebileceğini açıkladı.

Yeni sistem, yapay zekanın bir görüntüye sadece bakmakla yetinmeyip aktif şekilde analiz yapmasını sağlıyor. Gemini artık görseller üzerinde adım adım işlem gerçekleştirerek hata payını azaltmayı hedefliyor.

GÖRSELLER ARTIK TAHMİNLE DEĞİL, KANITLA YORUMLANACAK

Standart yapay zeka modelleri bazen küçük detayları kaçırabiliyor ve bu durumda yanıtlar tahmine dayanabiliyor. Google’ın yeni yaklaşımında ise görsel analiz süreci aktif bir soruşturma gibi ele alınıyor.

Gemini 3 Flash, kullanıcıdan gelen komutu aldıktan sonra:

- Görüntüyü yakınlaştırabiliyor

- Kırpma ve döndürme işlemleri yapabiliyor

- Python kodu çalıştırarak detayları analiz edebiliyor

Bu süreç Düşün, Hareket Et, Gözlemle döngüsüyle ilerliyor.

SAYIM HATALARINA KARŞI GÖRSEL KARALAMA DEFTERİ YÖNTEMİ

Gemini’ın yeni özelliği, örneğin bir eldeki parmakları sayarken hata yapmamak için görüntünün üzerine kutular ve sayısal işaretler ekleyebiliyor. Bu sayede cevaplar piksel düzeyinde doğrulanabilir hale geliyor.

GELİŞTİRİCİLERE AÇILDI, UYGULAMAYA DA GELİYOR

Agentic Vision özelliği şu anda Google AI Studio ve Vertex AI üzerinden geliştiricilerin erişimine sunulmuş durumda. Google, bu özelliğin Gemini uygulamasına da kademeli olarak entegre edileceğini belirtiyor.

Yeni sistemin ileride web araması ve tersine görsel arama gibi araçlarla daha da genişletilmesi planlanıyor.