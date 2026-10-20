Kaynak: Haber Merkezi

Google, "birden fazla" bulut hizmetinin ağ kesintilerinden etkilendiğini açıkladı. Bu gelişme, bankacılık uygulaması Revolut kullanıcılarının da kesintiler bildirdiği döneme denk geldi.

Revolut, günün erken saatlerinde çok sayıda hizmeti etkileyen bir kesinti yaşadığını açıkladı ve "Tüm müşterilerimizin parasının ve verilerinin güvende olduğunu doğrulayabiliriz. Sorunu bu sabah tespit ettiğimizden beri düzeltmek için çalışıyoruz ve etkilenen herkesten ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dedi.

Google, Cloud Status sayfasında paylaştığı mesajda “europe-west2 bölgesindeki birden fazla hizmette sorun yaşıyoruz” açıklamasını yaptı. Şirket, sorunların Britanya Yaz Saati’ne göre 07.00 civarında başladığını belirtti.

Google, “Mühendislik ekibimiz sorunu araştırmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Web programlarıyla ilgili bildirilen sorunları derleyen DownDetector sitesi, salı sabahı birçok web sitesindeki sorunlarda artış olduğunu gösteriyor.

İngiltere merkezli bir bütçeleme uygulaması olan Emma da hizmetlerinin kapalı olduğunu duyurdu. Şirket, "Emma şu anda Londra'daki hizmetleri etkileyen Google Cloud kesintisi nedeniyle sabah 7'den beri kapalı. Bu bir güvenlik sorunu değil, teknik bir kesintidir. Yakından izliyoruz ve uygulama geri döner dönmez burayı güncelleyeceğiz. Kesinti için özür dileriz" ifadelerini kullandı.