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Yapay zeka modellerinin artan enerji ihtiyacına karasal çözümlerin ötesinde yanıt arayan Google, geçen yıl duyurduğu "Project Suncatcher" projesinde kritik bir aşamaya geldi. Şirket, yapay zeka işlem yüklerini uzay boşluğuna taşımak amacıyla geliştirdiği prototip uyduyu fırlatmaya hazırlanıyor. Güneş enerjisinden kesintisiz yararlanacak ve birbirleriyle lazer ağları üzerinden haberleşecek uydu kümeleri kurmayı hedefleyen teknoloji devi, bu sayede karasal veri merkezlerinin çevresel yükünü ve enerji maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.

Alçak Dünya yörüngesindeki uyduların, Dünya yüzeyindeki güneş panellerine kıyasla sekiz kata kadar daha fazla enerji üretebildiği belirtiliyor.

PLANET LABS İŞ BİRLİĞİ VE SPACEX FIRLATMASI

Google'ın ilk prototip uydusu, havacılık ve uzay şirketi Planet Labs ile ortaklaşa geliştirildi. Dört adet Google TPU çipini barındıran sistem, SpaceX'in 1 Ekim'de icra edeceği Transporter-18 ortak taşıma görevi kapsamında uzaya ulaştırılacak.

TPU ÇİPLERİ UZAYDA ÇETİN TESTLERDEN GEÇECEK

Yaklaşık 10 dakika sürecek fırlatma anında yer çekiminin 10 ila 100 katına ulaşabilecek kuvvet ile yoğun titreşimin donanımlar üzerindeki etkisi ölçülecek. Yörüngeye ulaşıldığında ise güneş patlamaları ve kozmik ışınlardan kaynaklanan radyasyonun devre stabilitesi ile veri bütünlüğüne etkileri incelenecek. Daha önce Crocker Nükleer Laboratuvarı'nda proton ışınlarıyla test edilen Trillium TPU işlemcilerinin, 5 yıllık bir görev süresince maruz kalacağı tahmini radyasyon dozunu başarıyla atlattığı aktarıldı.

Ayrıca, hava akışının bulunmadığı uzay ortamında çiplerin ısınmasını engellemek amacıyla özel ısı boruları ve radyatörlerden oluşan gelişmiş bir termal soğutma mimarisi de yörüngede sınanacak.

2027 HEDEFİ: LAZER İLETİŞİMLİ UYDU AĞLARI

Google, projenin sonraki adımı olarak 2027 yılında yörüngeye iki uydu daha göndermeyi hedefliyor. Bu aşamada yüksek bant genişliğine sahip lazer iletişim teknolojileri test edilerek uyduların birbirleriyle birleşik bir süper bilgisayar gibi çalışması sağlanacak.

Yörüngede veri merkezi yarışına diğer devler de katılıyor. Starcloud firması Kasım 2025'te Nvidia H100 GPU'sunu uzaya ulaştırırken, SpaceX de yatırımcı sunumlarında uzay tabanlı yapay zeka altyapısı projelerine yer veriyor.