Yeniçağ Gazetesi
12 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Teknoloji Google büyük tehlikeyi önledi: Böylesi ilk kez oldu

Google büyük tehlikeyi önledi: Böylesi ilk kez oldu

ABD’li teknoloji devi Google yapay zeka kaynaklı büyük bir tehlikenin önlendiğini açıkladı. Dev şirket, yapay zeka destekli bir siber saldırı girişiminin önlendiğini belirtti. Google, böyle bir saldırı girişiminin ilk kez görüldüğünü kaydetti.

Haberi Paylaş
Google büyük tehlikeyi önledi: Böylesi ilk kez oldu - Resim: 1

Google, yapay zekanın siber saldırı geliştirme süreçlerinde aktif şekilde kullanıldığına dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtlardan birine ulaştığını açıkladı. Şirketin Tehdit İstihbarat Grubu (GTIG), yapay zeka yardımıyla geliştirildiği belirlenen bir “zero-day” (sıfır gün) açığını saldırganlar geniş çaplı istismar operasyonu başlatmadan önce tespit ederek ilgili yazılım sağlayıcısını uyardı.

1 8
Google büyük tehlikeyi önledi: Böylesi ilk kez oldu - Resim: 2

Belirtilenlere göre söz konusu açık, finansal kazanç elde etmeyi hedefleyen tanınmış bir siber suç grubu tarafından büyük ölçekli saldırılarda kullanılacaktı. Açığın zamanında kapatılması sayesinde olası bir kitlesel saldırı kampanyasının önüne geçildi.

2 8
Google büyük tehlikeyi önledi: Böylesi ilk kez oldu - Resim: 3

Sıfır gün açıklarından yararlanan saldırılar, daha önce bilinmeyen ve yamalanmamış güvenlik açıklarını hedef alarak kötü amaçlı yazılım yükleyen ve hedef bilgisayara veya ağa veri erişimi sağlayan küçük programlardır.

3 8
Google büyük tehlikeyi önledi: Böylesi ilk kez oldu - Resim: 4

YAPAY ZEKA AKTİF ŞEKİLDE KULLANILMIŞ

Google araştırmacıları, saldırı kodu üzerinde yaptıkları incelemelerde yapay zekanın yoğun biçimde kullanıldığını gösteren çeşitli teknik izler tespit etti.

4 8
Google büyük tehlikeyi önledi: Böylesi ilk kez oldu - Resim: 5

Araştırmacıların dikkatini çeken unsurlar arasında Python tabanlı açıklama dizeleri, aşırı detaylandırılmış yorum satırları ve gerçekte var olmayan ancak kod içinde oluşturulmuş hayali CVSS güvenlik skoru yer aldı. Google’a göre bu tür anormallikler, insan geliştiricilerin tipik çalışma biçimleriyle uyuşmuyor ve yapay zeka kullanımına işaret ediyor.

5 8
Google büyük tehlikeyi önledi: Böylesi ilk kez oldu - Resim: 6

GTIG Baş Analisti John Hultquist, bunun uzun süredir beklenen bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti. Google, güvenlik gerekçesiyle açığın hangi yazılımı etkilediğini açıklamadı. Ancak şirket, güvenlik açığının popüler bir açık kaynaklı web tabanlı yönetim aracında bulunduğunu doğruladı.

6 8
Google büyük tehlikeyi önledi: Böylesi ilk kez oldu - Resim: 7

Rapora göre açık, saldırganların hizmette kullanılan iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini atlatabilmesini sağlıyordu. Açığın detayları ve saldırı senaryosu kamuoyuyla paylaşılmasa da güvenlik uzmanları bunun kritik seviyede bir tehdit oluşturduğunu değerlendiriyor.

7 8
Google büyük tehlikeyi önledi: Böylesi ilk kez oldu - Resim: 8

Şirket ayrıca saldırıyı planlayan grubun kimliğini de açıklamadı. Ancak Google, söz konusu grubun geçmişte yüksek profilli olaylar ve geniş çaplı saldırılar gerçekleştirmiş deneyimli bir yapı olduğunu belirtti.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro