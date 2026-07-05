“Grup projesi ama 1776 versiyonu” sloganıyla yayınlanan reklam, tarihin en önemli belgelerinden birinin modern iş birliği teknolojileriyle nasıl yazılabileceğini eğlenceli bir dille gösteriyor.

BİLDİRGE PROJESİ GOOGLE MEET VE DOKÜMANLAR İLE YÜRÜYOR

Tarihi figürlerin modern ofis çalışanları gibi tasvir edildiği reklamda Thomas Jefferson, tam hararetli bir şekilde çalışırken Benjamin Franklin’den gelen anlık bir mesajla bölünüyor. Bildirge üzerindeki tüm revizyonlar Google Dokümanlar üzerinden eş zamanlı olarak yapılırken, kurucu babalar arasındaki kritik strateji toplantıları Google Takvim üzerinden planlanıp Google Meet aracılığıyla uzaktan gerçekleştiriliyor. Sürecin sonunda tarihi imza aşaması ise tamamen dijital olarak e-imza araçlarıyla tamamlanıyor.

GEMINI TOPLANTI NOTLARINI ALIYOR, KRAL GEORGE ENGELLENİYOR

Reklamın merkezinde yer alan yapay zeka entegrasyonları, kurucu babaların iş yükünü hafifletmek için devreye giriyor. Karakterler, ABD’nin ulusal mührü için farklı hayvan tasarımlarını hızlıca test etmek amacıyla Google’ın yapay zeka tabanlı "help me visualize" (görselleştirmeme yardım et) aracından faydalanıyor. Bu esnada yapay zeka asistanı Gemini, toplantı esnasında otomatik olarak notlar tutuyor. Reklamın en eğlenceli anlarından birinde ise kurucu babalar, İngiltere Kralı III. George’un belgeye erişim talebini güvenli bir şekilde reddetmek için chatbot’tan diplomatik bir dille tavsiye alıyor.

Google, geçmişteki bazı yapay zeka reklamlarında aldığı eleştirileri dikkate almış olacak ki, bu kez Bağımsızlık Bildirgesi gibi ikonik bir metnin yapay zeka tarafından "iyileştirilebileceği" veya "daha iyi yazılabileceği" gibi iddialı bir mesaj vermekten özellikle kaçınıyor. Bunun yerine yapay zekayı sadece organizasyonel süreçlere yardımcı bir asistan olarak konumlandırıyor. Reklamın prodüksiyon tarafında ise izleyicilerin bir kısmının tamamen yapay zeka üretimi olduğunu tahmin ettiği, dijital olarak manipüle edilmiş farklı bir görsel estetik göze çarpıyor.

SOSYAL MEDYADA REKLAMA KARIŞIK TEPKİLER

Google'ın bu tarihi parodisi sosyal ağlarda oldukça farklı yankı buldu. YouTube ve Instagram gibi ana akım platformlardaki izleyiciler kurguyu genel olarak eğlenceli ve olumlu bulurken, Bluesky kullanıcıları reklamı sert bir dille eleştirdi. Reklamı "utanç verici" (cringey) ve "gündemin tonuna sağır" olarak nitelendirenlerin yanı sıra, tarihçi Angus Johnston da tartışmaya dahil oldu. Johnston, yapay zekanın gerçek anlamda siyasi bir organizasyonda veya yazım süreçlerinde faydalı bir araç olduğunu kanıtlamanın bu tarz kurgusal şakalarda bile imkansız olduğunu savundu. Ünlü tarihçi, reklamın bütününe bakıldığında aslında yapay zekanın ne kadar az yer kapladığını ve asıl işi yine insanların (veya kurucu babaların) yaptığını vurgulayarak Google'ın vizyonunu eleştirdi.