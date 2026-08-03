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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Konseyi bünyesinde gerçekleştirilen çocuk ve yetişkin atölyelerinde gönüllü olarak görev yapan eğitmenler, düzenlenen programda teşekkür belgeleriyle onurlandırıldı.

Bilgi ve deneyimlerini gönüllülük esasıyla katılımcılarla paylaşan eğitmenlere, çocukların gelişimine sundukları katkılar ve yetişkinlerin yeni beceriler kazanmasına verdikleri destek dolayısıyla teşekkür belgeleri takdim edildi.

Program kapsamında Aslı Odabaşı, Ayşe Rümeysa Üzümcü, Behice Ceylan, Belgin Aynur, Bilgehan Yeşil, Dilek Artsın, Enis Zeytinler, Hatice Dindar Aslankaya, İsa Özdil, İlknur Öztulum, Kazım Kaya, Rengin Nohutcu, Sabanur Yılmaz, Sevil Tuzak, Şengül Aydeniz ve Vildan Poyraz Coşkun'a özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür edildi.

Bilecik Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, gönüllülük ruhuyla emek veren tüm eğitmenlere teşekkür edilerek, "Birlikte üretmeye, öğrenmeye ve topluma değer katmaya devam edeceğiz." mesajı paylaşıldı.

Öte yandan gönüllü eğitmenler belgelerini Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın elinden aldılar.