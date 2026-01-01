Bazı kişiler alanıyla ilgili o kadar çok kalıcı ve hafızalara kazınmış işler yapmıştır ki, o kişiden söz açıldığında hangisini anlatacağınıza karar veremezsiniz.

03.07.1956’da Sivas’ın Zara ilçesinin Şerefiye bucağında dünyaya gelen Kubilay Dökmetaş, İlk okulu Hafik’te okumuş, müzikle ilk tanışması ilkokul yıllarında gerçekleşmiştir.

Köy Enstitüsü mezunu bir öğretmen olan babasının mandolinini evde çocuksu bir merakla rastgele tıngırdatıp annesi Fevziye Dökmetaş'ın iş yaparken kendi kendine bazı türküleri mırıldanarak seslendirişini taklit ederek mandolinle söylemesi babasının dikkatini çekip sınıf öğretmenine demesi üzerine kendini okul müsameresinde mikrofon karşısında bulur ve "Pınarın başında su verdin içtim"’i seslendirerek sahne tozunu ilk defa yutar.

Orta okulu Sivas’ta okuduktan sonra öğretmen okuluna Gaziantep İlköğretmen Okulunda başlar.

Öğretmen okulunda Müzik Öğretmeni Erbil Uçku’nun dikkatini çekmesiyse müzik hayatında doğru giden yolda en önemli kavşak olur. Erbil Uçku’dan oldukça kapsamlı bir müzikal eğitim alır, Önce flüt, ardından mandolin ve melodika ile tanışır.

1973 yılında Gaziantep İlköğretmen Okulu ağır bir yangın yaşayıp yatılı öğrencileri gruplar halinde çeşitli okullara dağıtılınca Dökmetaş da Çorum Yatılı İlköğretmen Okulu'na gönderilir. Daha sonra Sivas İlköğretmen okuluna nakil oluncaya kadar müzikten bir yıl kopuk yaşar. Sivas İlköğretmen Okulundan 1977’de mezun olunca Ağrı/Karasu Köyüne atanır ve 1979’da öğretmen olan Zekiye Dökmetaş’la evlenip eş durumundan Sivas/ Merkez Korudere köyüne gelip 6 sene bu köyde görev yapar.

Sivas Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu ve Sivas Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosunda icracı olarak çalışmalarını sürdüren Kubilay Dökmetaş, 1980 başlarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halkbilimi Başkanı Prof Şefik Dener ile tanışınca araştırma ve arşiv aşkı ön plana çıkar ve ortak dostumuz rahmetli Kutlu Özen de aralarına katılınca Sivas ve çevresindeki köylerde derleme çalışmalarına çıkıp Aşık Deryami ve Aşık Ummani’den epeyce derleme yapmışlardır.

TRT Türk Halk Müziği Sanatçılığı sınavını kazanınca, TRT Erzurum Radyosu'nda THM Ses Sanatçısı olarak göreve başlayıp 8 yıl TRT Erzurum Radyosu'nda çalıştıktan sonra TRT Ankara Radyosu Ses sanatçılığı görevine atanmıştır.

İlk programını Erzurum Radyosu’nda “Geçmişten Günümüze Türk Halk Müziği” adıyla yapıp Ankara’ya gelince “Folklorumuz ve Türkülerimiz” ile devam edip kaynak kişileri mikrofona taşıyıp türkü repertuvarına önemli katkılar koyan değerli dostum Kubilay Dökmetaş da bunlardan biridir.

Anadolu Türküleri kadar berrak ve güzel yüreği ile sanatından hiç ödün vermemiş, sanat çizgisi her zaman popülizmden uzak 'araştırmacı - derlemeci ve yaratıcı' çizgide kalmıştır.

Memleketine ve memleket türkülerine âşık olup 'Türk Halk Müziği olmazsa yaşayamam, Sivas olmazsa özlemi tanıyamam' diyerek, dünya görüşünü özetleyen; 1997’de TRT-İnt’te “Dost Dost Diye” başladığı programı “Yörelerimiz, Türkülerimiz” adıyla sürdüren, Kastamonu’dan Gaziantep’e belgesel tadında çekimler yapan, Sabah kuşağında “Bu Toprağın Sesi”ni hem hazırlayıp hem sunan, Cengiz Özkan ve Aysun Gültekin ile “Memleket Havaları”nı yürüten, Radyoda Derya Kaya ile “Gramofondan Mikrofona”yı yapan, (2016–2019) arasında “Saklı Türküler”i Levent Çelik’le dört yıl sürdüren Dökmetaş, Türk Halk Müziğine emek verenler kervanına sanatçı, derlemeci ve yapımcı damgasını vurmuştur.

Fikret Otyam ile yaptıkları Harran ve Doğu Anadolu derlemelerini dijitalize edip ezgilerin birçoğunun notasyonunu gerçekleştiren Dökmetaş’ın; İlhan Başgöz ile Güre yaz kampında Folklor ve Edebiyat konulu seminerlere katılıp İlhan Başgöz ile Sarıkız efsanesi üzerine yaptıkları derlemeler dışında Sivas - Zara ve Sivas - Çepni Bölgesinde derlemeler yapıp bunları ODTÜ, BİLKENT ve VAN 100. YIL Üniversitelerinde ortak sunumlarla sergilemeleri derlemeciliğinin renkli yönünü oluşturmuştur.

2007’de TRT Genel Müdürü Sanat Danışmanlığına atanıp, ardından 2012’de TRT Müzik Dairesi Başkan Yardımcılığı ve THM Merkez Müdürlüğüne atanıp TRT Repertuar Kurulu ve TRT Araştırma inceleme ve Müzik Dairesi Başkanlığı İcra Denetleme Kurulu Üyeliğine getirilmiş, TRT tarihinde yaklaşık 10 yıla yakın yöneticilik yaparak bu görevi en uzun süre yürüten yönetici olmuştur.

Yurdumuzu temsilen gittiği Almanya, Fransa, İsviçre, Danimarka , Hollanda, Avusturya, Belçika, Azerbaycan, Kazakistan, Kıbrıs, Türkmenistan gibi yabancı ülkelerde Türk kültürü ve halk müziğinin tanınması çalışmalarına önemli katkı veren Kubilay Dökmetaş; Mesam ve Müyorbir üyesi, Sivas Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Fikri Sınai Haklar Mahkemesinde yeminli bilirkişi olup; taş plak ve 45 lik plakların yanısıra manyetik bantlardan oluşan zengin müzik arşivi, fotoğraf ve belgelerle folklor arşivi, 15 bin adetlik zengin bir müzik ve folklor- edebiyat içerikli kitaplığı bulunan Dökmetaş, halen Keçiören Belediyesi Kültür ve Sanat Danışmanlığını yürütmektedir.

Katkıda bulunduğu; Celal Güzelses Belgeseli, Malatyalı Fahri Belgeseli, Hacer Buluş Belgeseli, Muzaffer Sarısözen Belgeseli, Zaralı Halil Belgeseli gibi belgeseller Türk halk kültürüne katkılarının önemli bir yönünü oluşturmaktadır.

Derlediği Türkülerden bazıları ise: Eski Libas Gibi Aşığın Gönlü, Bunca Gamı Bunca Derdi, Ay Ez Hanım Ez Hanım, Seher Vakti Kalkan Kervan, Odasında Yanar Işık, Kalenin Dibinde Mal Mı Yayılır, Sarı Zeybek Ankara Çeşitlemesi, Yağmur Yağar Bulut Döner, Ey Hamamcı, Yıldız Çeşitlemesi, Güle Kon Dikene Konma, Yeni Cami Avlusunda, Şevko, Türk Milleti Türk Milleti, Mehralibey Çeşitlemesi, Duman Olur Dağlar Başı, Bir Mektup Yolladım Zara Eline gibi türkülerdir.

Kubilay Dökmetaş kitapları:

1 Notalarıyla Türkülerimiz ve Hikâyeleri, Salih Turhan - Kubilay Dökmetaş - Levent Çelik, Ankara 1996 364 sayfa

2 Notalarıyla Uzun Havalarımız, Mustafa Özgül - Salih Turhan - Kubilay Dökmetaş, Ankara 1996 556 sayfa

3 Diyarbakır Musiki Folkloru, Şevket Beysanoğlu - Salih Turhan - Kubilay Dökmetaş, Ankara 1996 205 ssayfa

4 Şanlıurfa Halk Müziği, Abuzer Akbıyık - Salih Turhan - Sabri Kürkçüoğlu - Osman Güzelgöz - Kubilay Dökmetaş, Ankara 1999 664 sayfa

5 Sivas Türküleri ve Oyun Havaları Sözlü Kırık Havalar, Hazırlayanlar: İhsan Öztürk - Salih Turhan - Kubilay Dökmetaş - Ahmet Turan Şan - Uğur Kaya, 3 Cilt. 2017

Değerli dostum Kubilay Dökmetaş’ın Sesi gür, özgün çalışmaları daim olsun.