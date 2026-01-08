Gönül kavramı geleneksel kültürümüze öylesine yer etmiş, halkımızca öylesine benimsenmiştir ki Türkülerimizden ninnilerimize; masallarımızdan atasözlerimize kadar her türlü söz değerlerimizin baş köşesinde yerini almıştır.

Sosyal yaşantımıza gönül almak, gönlü kalmak, gönülden kopmak, gönül eri, gönül yarası, gönüllü, gönül birliği, deli gönül, gönülsüz, gönül ehli, gönül ferman dinlemez ve gönül akıtmak gibi deyimlerle girmiş, gönülle ilgili her söz Anadolu insanını etkilemiş ve derinden sarsmıştır. Anadolu insanının duygularının yüzyıllar içinde tercümanı şüphesiz sazı ve sözü ile âşıklarımız olmuştur.

Halk şiirinde en çok dile getirilen kavramların başında gönül kavramı gelir. Sözlüklerde “Sevi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi yürekte varsayılan duygu kaynağı” olarak tanımlanan gönül, bir bakıma insan ruhunun bekçisidir. Kimi zaman bir şelale gibi coşkun, kimi zaman da bir göl gibi durgundur. Kimi zaman çiçekten çiçeğe uçan bir arıya, kimi zaman da kırılınca daha tamir edilemeyen nadide bir vazoya benzer.

Gönül dünya güzellikleri karşısında sevgiye tutulup halden hale düşen duygu yumağıdır. Âşıkların dilinde ve telinde gönül, köşk, saray, bahçe, değirmen ve kuş gibidir. Kimi zaman da yaramazlaşır. Öğüt vermek gerekir. Kolay kolay uslanmayan bir kimliğe bürünür.

Âşık hoşgörü sahibi, seven insandır. Her türlü güzelliğe tutkun kişidir. Güzeller, güzellikler peşinde koşar. Kimi zaman güzel, gönüle sitem ettirir; kimi zaman da âşığı yakar kavurur. Âşık sazının teline vurup gönüle seslenir.

Deli gönül ne gezersin

Geze geze yorulman mı Âşık Veysel

Sultan Suyu gibi çağlayıp akma

Durulur gam yeme divane gönül Pir Sultan Abdal

diye duygularını dile ve tele döker. Yüzyıllar ötesinden gelen âşıklar zincirinin yirminci yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden Âşık Veysel sevginin karşılıksız olmayacağını vurgulayıp gönüle nasihatte bulunur:

Gönül sana nasihatim

Çağrılmazsan varma gönül

Seni zevmezse bir güzel

Bağlanıp da durma gönül Âşık Veysel

der. Kendini sevmeyen güzele bile hoşgörü ile bakar. Sade Âşık Veysel mi? Yüzyıllar boyu gelmiş geçmiş âşıklara baktığımızda çoğunun bilgece karşımıza çıkıp, hoşgörülü davranıp gönüle nasihatler ettiklerini görürüz. Örneğin;

Gönül kelâmını kâmile söyle

Alıcı olmayınca açma dükkânı Sadık Baba

Deli gönül gel varlığa güvenme

Uçar imaretler şan elden gider Zileli Talibi

Ölüm vardır bu dünyanın sonunda

Kanaat et gönül kal ne ilazım Zefil Necmi

biçimindeki deyişleri ile gönül zenginliğini, âşıklardaki büyük hoşgörüyü görür, duygulanırız.

Güzellik kavramı kişiden kişiye değişir. Bu nedenle atasözü ve deyimlerimizde “Gönül kimi severse güzel odur” gibi özgün söyleyişlere sık sık rastlarız. Âşık Veysel:

Güzelliğin on para etmez

Bu bendeki aşk olmasa

Eğlenecek yer bulaman

Gönüldeki köşk olmasa

deyişinde bu durumu en çarpıcı biçimde sergilemektedir. Veysel’de gönül gözü ile sevilen güzel, diğer âşıklarımızın dilinde çok değişik biçimde gözler önüne serilir. Kimi âşıklanrımızda sevgili:

Sen de insaf eyle benim sultanım

Kurbanın değildir ya nedir gönül Âşık Ömer

deyişinde görüldüğü gibi gönül sultanı, kimi âşıklarda:

Gönül kuşum daldan dala kondurdum

Fehmedip kendimi bileneş kadar Zefil Necmi

deyişindeki gibi gönül kuşu.

Kimilerinde:

Efendim gel kurul gönül köşküne

Muhabbetten kesme dilimi benim Âşık Emîni

Köşk. Kimilerinde de:

Gönül dedikleri bu ince sazı

Yanarım kırarsa eğer o gözler Sümmanî

saz oluverir.

Sevgiliye gönül kaptırılmaya görsün. Âşık bu rumuzu sazının telinde öyle ustaca dile getirir ki, sözleri tüm sevenlerin ortak duygusu oluverir.

Hem vallahi hem billahi

Şu gönlümü çalan sensin Âşık Yoksul Derviş

Beni çıkarma gönülden

Kulun kurbanın olayım Seyranî

biçimindeki deyişler bu görüşümüzü doğrulamaktadır. Bu deyişlerin her birinde seven gönüllerin bir ortak yönü bulunur.

Âşıkların gönüllerini bir güzele kaptırma düşüncesi yalnız gençliklerinde değildir.

Bir yanık âşığım gel hoca sanma

Gönlümüz alçaktır hiç yüce sanma

Adımı duyup da pek koca sanma

Daha gönlüm çıralıca güzeller Ruhsatî

deyişinde olduğu gibi gönlü genç âşık, kendini de genç hisseder. Bir kız bana emmi dedi neyleyim diyen Karacaoğlan gibi yaşlılığını vurgulayanlardan yakınır.

Sevgilisinin gözleri, saçları, endamı âşığın başına bela getirir. Her türlü sıkıntıya rağmen âşık gönlünü düşündüğü güzelin sevdasından bir türlü vaz geçmez.

Adı sanı duyulmadık illere

Gitmeyince gönül yardan ayrılmaz Karacaoğlan

biçimindeki duygularını dile döker.

Âşık kişi hassas olur. Onun gönlü de çabuk kırılır. Gönül kırmayı da gönlünün kırılmasını da hazmedemez. Gönlü kırılınca ve kırılan gönlü görünce vurur sazının teline:

Bir tek gönül yıktı ise

Belasını bulur gider Âşık Yoksul Derviş

Dinle sana bir nasiihat edeyim

Hatırdan gönülden geçici olma Karacaoğlan

gönlü kırılan âşık sitemli sözlerden hiç geri kalmaz. Gönüle:

Ah neyleyim gönül senin elinden

Her zaman ağlarım gülemem gayrı Âşık Ferrahî

Gönlümde açılan en son çiçektin

Rüzgâra kapılıp gitmeyecektin Aydemir Aydoğan

diye söyleşir.

Bazen âşık gönül verip yıllarca kahrını çektiği güzelin sevdasından kurtulmak ister. Ya güzelin nazı çekilmez olmuş ya da güzel âşığı terk etmiştir. Âşık da uslanmaz gönlüne bu sevdadan kurtulması için seslenir.

Bak sevdiğin bile senden vaz geçti

Gönül sen de kurtul gel bu sevdadan Âşık Halil Karabulut

biçimindeki deyişlerle gönlüne bu sevdadan vaz geçmesi için sanki yalvarır. Kimi zaman da gönüle artık uslanması, sevgili peşinden koşmaması için:

Gördüğün dilberin düşme peşine

Her dilbere meyil verilmez gönül Zuhurî

biçiminde öğüt verir.

Âşıkların dilinde ve telinde gönül sadece sevgililerin sevgileri için çırpındığı yer değildir. Yunus gibi, Pir Sultan Abdal gibi, Kaygusuz Abdal gibi nicelerinin gönlü Tanrı sevgisi ile doludur. Yunus Emre’ye göre gönül Tanrı kitabıdır.

Alimler kitap düzer

Karayı akı yazar

Gönüllerde yazılır

Bu kitabın sûresi Yunus Emre

deyişinde bu durum dile getirilir. Risaletü’n Nushiye’de belirtildiği gibi Tanrı’ya giden yol gönül içinden geçer. Kişide Tanrı’nın mekânı gönüldür. Hoşgörüyle seslenir Yunus:

Ben gelmedim dava için

Benim işim sevi için

Gönüller dost evi için

Gönüller yapmağa geldim Yunus Emre

der, Kaygusuz Abdal da:

Zira Sultan’ın evidir bu gönül

İşid oldur ki gönül bula kabul Kaygusuz Abdal

gibi söyleyişleri bunun en güzel ifadesidir.

Gönül Tanrı sevgisiyle dolu âşıkların başında gelen Yunus Emre’de:

Aldım kadeh içdüm şarab

Artık gönlüm ölmez benim Yunus Emre

biçiminde de dile getirilmiştir.

Hoşgörü içinde gönül pasını silenler, Tanrı’nın öz kulları, bir anlamda ermişlerdir.

Kin tutan dinsiz sayılır.

Giderdim gönlümden kini

Kin tutanın yoktur dini

Ey yârenler ben bu sözü

Uludan işittim ahi Yunus Emre

Yunus Emre’nin dediği gibi hoşgörü içinde kinden arınmak gerekir.

Yunus Emre şeriat, tarikat, marifet, hakikati anlatmak için can, gönül ve aşk arasındaki bağlantıyı dile getirir. İlk kapı şeriattir. Ondan sonra can yoldaşı dediği tarikat gelir. Marifet gönül evidir. Aşk da onun içindeki hakikattir. Yunus Emre bir şiirinde:

Marifet gönül ile

Dün ü gün zâr ile

Söylersem gelmez dile

Sırr-ı sıfat içinde Yunus Emre

diyerek marifetin gönül gözünü açtığını belirtir. Gönül gözü tasavvufa göre mutlak varlığı görendir. Âşıklarda gönül kavramı büyük bir hoşgörü içinde en çarpıcı örneklerle söylene gelmiş, yüzyıllardır uzanan bu bitimsiz âşıklar zincirinde, halka genişleyip gönül zenginliği dile ve tele dökülmüştür.