Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen araç yangını korku dolu anlara sahne oldu. Saraçlar Mahallesi mevkiinde, 10 RR 225 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM ARACI SARDI

Motor kısmından yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyerek tüm aracı saran alevler, çevrede panik yaşanmasına neden oldu. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

ARAÇ DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, lüks araçtan geriye sadece demir yığını kaldı. Şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.