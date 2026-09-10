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Kaynak: İHA

Gönen Belediyesi tarafından, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gönen Oya ve Çeyiz Fuarı, dört günlük programın ardından sona erdi.

Oya ve çeyizlik ürünlerin sergilendiği fuarda, kadınların hazırladığı el emeği ürünlerin yanı sıra çeşitli gıda firmaları da stant açtı. Etkinliğin tamamlanmasının ardından fuar alanının hemen yanında bulunan çöp konteynerinde çok sayıda kangal sucuk ortaya çıktı.

Sucukların hangi firmaya ait olduğu konusunda henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ürünlerin çöpe bırakılma gerekçesi de açıklanmadı. Söz konusu sucukların fuarda satışa çıkarılıp çıkarılmadığı ise bilinmiyor.

Ürünlerin bozulması ya da başka bir nedenle satıştan çekilmiş olabileceği değerlendirilirken, fuar boyunca tüketicilerin bu sucuklara erişip erişmediğine ilişkin de bilgi bulunmuyor.

Ortaya çıkan görüntüler, fuar kapsamında satışa sunulan gıda ürünlerinin denetlenip denetlenmediği sorusunu da gündeme getirdi. Konuyla ilgili kurumların açıklama yapması bekleniyor.