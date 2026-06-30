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Milan, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini resmileştirdi.

İtalyan devi, Portekizli golcü Gonçalo Ramos'u kadrosuna kattığını duyurdu.

70 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Milan'ın, Gonçalo Ramos'un transferi için 70 milyon euro bonservis ödeyeceği, anlaşmada performansa bağlı bonus maddelerinin de yer aldığı açıklandı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

24 yaşındaki yıldız golcü, Milan ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Ramos'un yeni sezonda İtalyan ekibinin hücum hattındaki en önemli isimlerden biri olması bekleniyor.