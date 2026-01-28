Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Vuslateri, bu girişimi "saçmalık" olarak nitelendirerek eleştiri yağmuruna tuttu. Akımı savunanlara ve sessiz kalanları suçlayanlara sitem eden oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
Gonca Vuslateri’den "saç örme" akımına sert çıkış: "Salak salak işler"
DEM Parti’nin Suriye’deki YPG yapılanmasına destek amacıyla sosyal medyada başlattığı “saç örme” akımı, kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kısa sürede yayılan bu akıma en sert ve net tepkilerden biri ise ünlü oyuncu Gonca Vuslateri’den geldi.Derleyen: Hande Karacan
'NE SAÇMA BİR HAREKET'
"Ne saçma bir hareket... Günlerdir okuyorum, birileri çıkmış bunu izah etmeye çalışıyor. Örmeyen hain ilan ediliyor. Resmen 'ören bayanlar topluluğu' gibi... Salak salak işler bunlar."
Kadın kimliğinin bu tür siyasi kampanyalara alet edilmesine karşı olduğunu vurgulayan Vuslateri, vatan sevgisinin sembolik hareketlerle ölçülemeyeceğini belirtti:
"Bu memleketi gerçekten sevenlerin kahrından saçkıran olduğu bir dönemdeyiz. Kadınların üzerinden elinizi çekin artık."
Ailesinin asker kökenli olduğunu hatırlatan ve konunun kendisi için taşıdığı hassasiyeti dile getiren ünlü oyuncu, tepkisini şu ağır sözlerle noktaladı:
"Benim tüm sülalem asker. Bu konuları konuşmak bile canımı yakıyor.
Sıfatında yaşam belirtisi olmayan o 'YouTube' figürlerinin, hiçbir şeyden utanmadan konuşmaya devam etmesine inanamıyorum.
Hissettiğim bu derin yabancılaşmanın tarifi yok. Her meselede kadınların uzuvlarına, saçına başına sarılmaktan vazgeçin."