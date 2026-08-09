Kaynak: İHA

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde belediye, geçtiğimiz haftalarda çıkan orman yangınından etkilenen üretici ve besicilere silaj, saman, arpa ezmesi ve kereste desteği sağladı. Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, “Üretimin yeniden ayağa kalkması, hayatın yeniden normale dönmesi için hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmadan tüm imkânlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Gömeç Belediyesi, ilçede geçtiğimiz haftalarda çıkan orman yangınının ardından zarar gören kırsal mahallelerdeki vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, yangından etkilenen üretici ve besicilere silaj, saman, arpa ezmesi ve kereste ulaştırdı.

Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, yangının yaralarının dayanışma içinde sarılacağını belirterek şunları söyledi:

“Yangından etkilenen kıymetli köylerimizde yaralarımızı hep birlikte sarmaya, dayanışmamızı büyütmeye devam ediyoruz. Belediyemiz tarafından, yangından etkilenen üreticilerimizin ve besicilerimizin yanında olmak amacıyla silaj, saman, arpa ezmesi ve kereste desteği sağlıyoruz. Üretimin yeniden ayağa kalkması, hayatın yeniden normale dönmesi için hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmadan tüm imkânlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz.

Bugün aynı zamanda Kobaşlar köyümüzde yapımı tamamlanan camimizin açılışını da hep birlikte gerçekleştirdik. Birlik ve beraberliğimizin en güzel simgelerinden biri olacak camimizin köyümüze ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yapımında emeği, katkısı ve desteği bulunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Zor günleri dayanışmayla aşacak, güzel günleri yine hep birlikte karşılayacağız. Köylerimizin de üreticimizin de hemşehrilerimizin de her zaman yanındayız.”