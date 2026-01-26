

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te düzenlenen Yıldızlar Okul Sporları Yüzme Müsabakalarında, Gölpazarı Yüzme Takımı sporcularından Yavuz Selim Yılmaz, Yıldız Erkekler kategorisinde elde ettiği derecelerle büyük bir başarıya imza attı.

Yavuz Selim Yılmaz, kelebek stilde Bilecik 2’ncisi, kurbağa stilde Bilecik 3’üncüsü, sırtüstü stilde ise Bilecik 3’üncüsü oldu.

Gölpazarı Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sporcumuzu, emeği geçen antrenörlerini ve ailesini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.” denildi.