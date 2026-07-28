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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çengeller Köyü'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği hızlı müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

Yoğun müdahale sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı bildirildi.