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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yol kenarında biriken çöplerin tutuşması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, Gölpazarı ilçesinde Tokçam Tarım Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu anız yangını olduğu düşüncesiyle jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, dumanın yol kenarında bulunan çöp birikintisinin tutuşmasından kaynaklandığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, çevreye yayılmadan söndürüldü. Böylece alevlerin yakındaki alanlara sıçramasının önüne geçildi.