Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından, yürütülen hizmetlerin sahada daha etkin şekilde tanıtılması ve vatandaşlara doğrudan ulaşılması amacıyla Mobil Sosyal Hizmet Aracı ile Gölpazarı ilçe genelinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan hizmet modelleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Sosyal destek, danışmanlık ve koruyucu-önleyici hizmetler konusunda rehberlik sağlandı.

Ayrıca ihtiyaç duyulan durumlarda ilgili hizmet birimlerine yönlendirme yapılarak vatandaşların kamu hizmetlerine hızlı ve etkin erişimi desteklendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sahada aktif ve yerinde sosyal hizmet anlayışıyla çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği belirtildi.