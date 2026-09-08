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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde köy yerleşim alanına yakın bölgede çıkan yangın, köyde bulunan su tankeriyle yapılan hızlı müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Gölpazarı ilçesine bağlı Küçüksusuz Köyü’nde yerleşim alanına yakın bir noktada çıktı. Yangının bildirilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, köy muhtarıyla da irtibata geçildi.

Ekiplerin bölgeye ulaşma sürecinde köyde hazır bulunan su tankeri devreye sokularak alevlere müdahale edildi. Hızlı müdahale sayesinde yangın çevreye ve yerleşim alanına yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Su tankerinin yangının büyümesinin önlenmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.